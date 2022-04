Hilfe für Vertriebene in Gumpoldskirchen

Werbung

Der Verein „Gumpoldskirchen hilft“ unterstützt vertriebene Ukrainer im Ort. Obfrau Andrea Brunner freut sich „unmittelbar helfen zu können“ und sieht ein breites Feld an Notwendigkeiten: „Der erste Schritt ist, eine passende Unterkunft zu finden. Wir helfen über unser E-Mail-Netzwerk mit 33 Mitgliedern und 146 Unterstützern sowie über Soziale Medien dabei, Unterkunftgeber zu finden.“ Auch Gemeinde-Sozialarbeiterin Andrea Kassal ist bei der Vernetzung und Anmeldung eine große und wichtige Unterstützung.

Rund 25 Vertriebene halten sich derzeit im Ort auf, alle sind privat untergebracht. Die Gemeinde will auch eine Wohnung zur Verfügung stellen, diese muss aber noch hergerichtet werden.

Brunner selbst hat bei der Instandsetzung einer zur Verfügung gestellten Wohnung geholfen: „Eine ukrainische Mutter hat hier vorerst bis Ende Mai mit ihren beiden Kindern und ihrer eigenen Mutter eine sichere Bleibe gefunden.“

Solidarität im Ort ist beeindruckend

Brunner ist berührt von „dem tollen Zusammenhalt in unserem Ort: Aktuell gibt es zehn Familien, die Vertriebenen auf Eigeninitiative hin Wohnraum zur Verfügung stellen oder Menschen bei sich aufnehmen“. Der Verein hilft beim Sammeln benötigter Einrichtungsgegenstände oder bei der Organisation anderer Bedürfnisse.

Aus den bislang eingelangten Spenden wurde jeder vertriebenen Person 100 Euro für die dringendsten Notwendigkeiten - meist Nahrungsmittel - zur Verfügung gestellt: „Die Menschen bekommen zwar rasch die blaue Karte und sind dann in der Grundversorgung, bis die ersten Geldmittel am Konto einlangen kann es sich aber oft länger hinziehen. Das Leben in Österreich ist teuer, vielen Vertriebenen geht aktuell das Geld aus“, so Brunner.

Am 23. und 24. April findet im Bergerhaus eine Ausstellung von Gertrud und Peter Bisovsky statt, bei der Bilder und Fotos „gepflückt“ werden können, der Ertrag geht zur Gänze an den Verein - für die Vertriebenen.

Spendenkonto: AT95 3225 0000 0040 7239

