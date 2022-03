Mödling setzt auf kompakte Infos

Werbung

Mit Unterstützung des Badener Programmierers Michael Autin sowie der Werbeagentur von Nationalratsabgeordneten Carmen Jeitler-Cincelli, ÖVP, wurde in Baden bereits eine Ukraine-Hilfe-Website eingerichtet. Die wird nun auch für „Mödling hilft“ adaptiert. Ziel der Initiative ist es, die enorme Hilfsbereitschaft der Mödlingerinnen und Mödlinger zu kanalisieren, Informationen zu verteilen und Aktivitäten zu koordinieren. Darüber hinaus gilt es, auch für Flüchtlingsaktivitäten in der Stadt Gelder zu sammeln, um unbürokratisch helfen zu können.

Getragen wird diese Initiative von vielen Vereinen und engagierten Einzelpersonen in der Stadt. Marion Klein fungiert ab sofort als Drehscheibe und Koordinatorin, und hofft auf „viele Anfragen, die Unterstützung und Hilfe anbieten. Vor allem beim Dolmetschen“. Nachdem sie Wirtschaftsmanagement studiert hat, traut sie sich zu, die koordinativen Aufgaben bewältigen zu können.

Im Rahmen eines Vernetzungstreffens mit Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, an der Spitze tauchte die Frage nach einer Koordinationsstelle in Flüchtlingsfragen auf. Stadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, hat in seiner Funktion als Volkshilfe Mödling-Vorsitzender Mitarbeiterin Marion Klein vorgeschlagen – und Zustimmung erhalten.

