Mödlinger sammeln Spenden: Übergabe nächste Woche

Die Brüder Marcelo und Mauricio Merwald haben ein spontanes Hilfsprojekt ins Leben gerufen. In Kooperation mit diversen Firmen und Hilfsorganisationen fährt Mauricio Merwald mit einem Doppeldeckerbus und Anhänger am Montag oder Dienstag an die ukrainische Grenze und wird dringend benötigte Sachspenden übergeben.

Lesezeit: 2 Min RM Red. Mödling