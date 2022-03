Kaum Chancen auf Personenaufnahme in Maria Enzersdorf

Die Infrastruktur, die 2013 mit einer Kapazität für 140 Personen geschaffen worden war, wurde abgebaut und die Räumlichkeiten an den Immofonds der Steyler Missionare (der das Areal im Baurecht besitzt, verwaltet und entwickelt) zurückgegeben. Die Caritas habe beim Immofonds angefragt, ob grundsätzliche Bereitschaft bestünde, wieder Flüchtlinge aufzunehmen.

Sowohl der Immofonds als auch die Steyler Missionare (Ordensprovinz und Missionshaus) würden nicht Nein sagen, betonte Pater Franz Helm, Rektor des Missionshauses St. Gabriel. „Aber ich befürchte, es wird kaum möglich sein, die notwendigen Voraussetzungen für die Aufnahme zu schaffen“, glaubt Helm. Die Ordensgemeinschaft der Steyler Missionare habe selbst drei Pfarreien in der Westukraine.

„Dort geschieht Hilfe vor Ort, wir sind in Sorge um die Mitbrüder und die Gemeinden. In Ungarn und Polen, wo wir auch vertreten sind, wurden schon Flüchtlinge aufgenommen“, betonte Helm. Am Gelände von St. Gabriel (Zufahrt Grenzgasse 111) wurde eine Sammelstelle von GAiN Austria eingerichtet. Jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr kann man nahezu alles außer Kleidung abgeben. Unter den Ordensleuten und den Mitarbeitern laufe zudem eine Spendenaktion. Der Betrag wird von der Hausleitung von St. Gabriel verdoppelt und an die Caritas gehen.

