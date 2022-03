Das „Ukraine-Haus“ mitten in Perchtoldsdorf

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine stimmt auch Perchtoldsdorfs Abteilungsleiter, Archivar, Historiker & NÖN-Kolumnist Gregor Gatscher-Riedl nachdenklich. Immerhin hat er auch zwei Bücher über ukrainischen Städte – Czernowitz und Lemberg – veröffentlicht: „Mich faszinieren das reiche historische Erbe und das über Jahrhunderte doch recht erfolgreich und weitgehend konfliktfrei praktizierte Miteinander der unterschiedlichen Konfessionen, Nationalitäten und Weltanschauungen.“

Gatscher-Riedl verweist auch darauf, dass „die Geschichte der österreichisch-ukrainischen Beziehungen bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Besonders das Jahr 1683 hat durch die 2. Türkenbelagerung Wiens Eingang in die europäische Geschichte gefunden. Wenig bekannt ist hingegen die Tatsache, dass damals Kosaken im christlichen Befreiungsheer eine wichtige Rolle bei der Befreiung Wiens gespielt haben. Der Bekannteste unter diesen ukrainischen Kosaken war sicher Jurij Kolschitzky, der später vermutlich eines der ersten Kaffeehäuser in Wien betrieb.

Um weitere österreichisch-ukrainische Berührungspunkten sichtbar zu machen, wurde 1997 das „Ukrainische Haus“ in Perchtoldsdorf errichtet. Das eigens errichtete Gebäude in der Hugo-Wolf-Straße 26 gruppiert sich um einen ruhigen begrünten Innenhof, wo auch Denkmäler aufgestellt wurden, darunter eine Büste des Kosaken-Hetmans Ivan Mazepa (1639 - 1709) und ein Mahnmal zum Gedenken an die Opfer der stalinistischen Hungersnot 1932/33.

Zahnarzt und Therapeut mit Praxis im Bezirk

Seine Entstehung verdankt das „Ukrainische Haus“ einem Bubentraum, weiß Gatscher-Riedl: 1930 verließ der halbwüchsige Markiyan (Marko) Prypchan seine Heimat Galizien und kam nach Wien. Nach dem Studium begann er eine eigene Arztpraxis als Zahnarzt und Therapeut, die er Jahrzehnte lang in Wien, Mödling und in Perchtoldsdorf führte. Als österreichischer Staatsbürger mit ukrainischer Seele verfolgte er die Ereignisse in seiner Heimat und fühlte sich immer von der Ukraine angezogen.

Nachdem die Ukraine 1991 ihre Unabhängigkeit erlangte, schuf Prypchan aus eigenen Mitteln einen Unterstützungsfonds, der es ukrainischen Jugendlichen und jungen Wissenschaftlern ermöglicht, in Wien zu studieren bzw. zu hospitieren. Prypchan starb 2006 im 95. Lebensjahr, als Auszeichnung seiner Verdienste und seiner tiefen Heimatverbundenheit trägt das Kultur- und Informationszentrum der Ukraine seither seinen Namen.

