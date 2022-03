Hilfe wird auch für die Helfer immer nötiger: Spendenaktion gestartet

Ulrike Brüderles Berufsfeld ist seit Jahrzehnten auf die internationale Zusammenarbeit, Wirtschaftsförderung und Migration konzentriert. Bevor sie gemeinsam mit ihrem 2017 verstorbenen Lebenspartner den Verein IASCI („Internationale Agentur für Ursprungslandinformationen - International Agency for Source Country Information“) gründete, hat die (Wahl-)Breitenfurterin für das Land Baden-Württemberg Projekte in Entwicklungs- und Transformationsländern betreut, insbesondere in Osteuropa nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.

„Es braucht jetzt auch dringend finanzielle Unterstützung, die schnell und unbürokratisch jenen unter die Arme greift, die die Menschen auf der Flucht mit offenen Armen empfangen und dies weiterhin tun wollen.“ Ulrike Brüderle

„Ich habe auch fünf Jahre in Moldawien als Abteilungsleiterin eines von der EU und der Schweizer Entwicklungshilfe geförderten Projektes im Bereich Migration und Entwicklung gearbeitet. In sechs regionalen Zentren mit insgesamt 25 lokalen Projektmitarbeitern wurden viele Tausend Migranten und Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, auszuwandern, umfassend beraten.“ Sie sollten gut vorbereitet und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Ziellandes diesen Schritt gehen, sich im Ausland fortbilden und ihre Erfahrung dann in der Heimat einbringen: „Migrate smarter – return better“ – lautete das Motto.

Eben jene Republik Moldau sei nunmehr im Zuge des Ukraine-Krieges wieder ins Rampenlicht gerückt. „Dieses kleine, zwischen Rumänien und der Ukraine gelegene, selbst von massiver Abwanderung betroffene arme Land ist nun zum Aufnahme- und Transitland einer kaum zu bewältigenden Zahl ukrainischer Flüchtlinge geworden.“

250.000 sind bereits nach Moldawien geflohen

In den ersten beiden Wochen sind weit über 250.000 Menschen aus der Ukraine nach Moldau geflohen. Fast ausschließlich Frauen und Kinder. „Gemessen an der Einwohnerzahl von rund 2,5 Millionen Menschen ist dies das pro Kopf weltweit höchste Flüchtlingsaufkommen.“

Die Hilfsbereitschaft der Moldauer sei dennoch „überwältigend. Sie haben sich sofort auf die neue Situation eingestellt. Wer kann, nimmt Verwandte, Freunde, Freunde von Freunden und wildfremde Menschen bei sich zu Hause auf“. Die kleinen lokalen Organisationen und ehrenamtlich engagierten Helfer sind inzwischen körperlich und finanziell an ihre Grenzen gelangt. Zudem spiele stets die Angst mit, selbst in den Sog dieses Krieges geraten und am Ende von Russland annektiert zu werden. Für Brüderle steht fest: „Hilfe für die Helfer“ sei höchst an der Zeit: „Es braucht jetzt auch dringend finanzielle Unterstützung, die schnell und unbürokratisch jenen unter die Arme greift, die die Menschen auf der Flucht mit offenen Armen empfangen und dies weiterhin tun wollen.“

Deshalb hat Ulrike Brüderle eine private Spendenaktion ins Leben gerufen, um „schnell und wirkungsvoll helfen zu können. Das Geld wird unmittelbar an die örtliche Flüchtlingshilfe zur Finanzierung der erforderlichen Treibstoff-, Strom-, Gas-, Wasser-, und Internet- und sonstigen Betriebs- und Sachkosten sowie weiterer humanitärer Hilfe weitergeleitet“.

Mehr Infos dazu: Iasci.info

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden