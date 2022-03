Schulfreund und Familie in Maria Enzersdorf in Sicherheit

Werbung

Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine hat nun auch Maria Enzersdorf erreicht. Nach 31 Stunden anstrengender, 600 Kilometer langer Reise haben Petro, die beiden Anjas, Katja und ihre Kinder friedliches Land erreicht. Petro und seine Frau kommen aus Kiew, die beiden anderen Familien aus kleineren Städten aus der Zentralukraine. Auf Vermittlung durch das Maria Enzersdorfer Ehepaar Lozhkin-Weissenböck wurde der Kontakt zur Familie Bernhardt hergestellt, die sich sofort bereit erklärte den Flüchtlingen Unterkunft zu gewähren.

„Es ist ein Drama, was sich momentan in unserer Heimat abspielt“, übersetzt Yevhen Lozhkin die Worte Petros. Lozhkin selbst kommt aus einer Kleinstadt in der Zentralukraine, rund 300 km südlich von Kiew. Nach dem Abschluss seines Informatik-Studiums in der Ukraine kam er als junger Erwachsener nach Wien, absolvierte hier seinen Master und lebt mit seiner Familie in der Südstadt.

„Meine Neffen sind beim russischen Militär und müssen nun gegen die eigenen Verwandten in der Ukraine kämpfen.“

Petro, geflüchteter Ukrainer

Petro, ein Schulfreund Lozhkins, ist fassungslos: „Meine Neffen sind beim russischen Militär und müssen nun gegen die eigenen Verwandten in der Ukraine kämpfen.“ Als sie ihre Heimat in der Zentralukraine und in Kiew verlassen mussten, standen die Russen drei Kilometer vor der Stadtgrenze, nahe liegende Militärstützpunkte wurden angegriffen, „die Raketen sind über unsere Köpfe geflogen“, erzählt Petro. Daraufhin habe man sich zur Flucht nach Österreich entschlossen. Warum es zu einer derartigen Eskalation gekommen ist, können sich die Geflüchteten nicht erklären, möglicherweise liege es daran, dass „die Russen alle anderen Völker als minderwertig betrachten. Vor allem ihre Sprache und ihre Kultur halten die Russen für besser“.

Bürokratie erledigen, dann folgt Jobsuche

Nun versucht man, die bürokratischen Wege abzuarbeiten (Meldezettel, Blaue Karte, Grundversorgung) und dann auf Arbeitssuche zu gehen. Petro ist in der Logistikbranche tätig, seine Schwester Anja in der Baubranche. Katja hat in der Ukraine in einem Kinderbuchverlag gearbeitet, die zweite Anja bei einer Versicherung.

Deutsch-Stunden im „lernquadrat“

Rasch wollen die Erwachsenen Deutsch lernen, um bald in den Arbeitsmarkt integriert werden zu können. Zur Zeit werden sie im „lernquadrat“ Mödling eine Stunde pro Woche gratis unterrichtet. Die Kinder gehen in die Volksschule, Mittelschule und ins Mödlinger Gymnasium Bachgasse.

Hilfreich sind da auch Englischkenntnisse, die in der ukrainischen Heimat in der Schule als Zweitsprache erlernt wurde. Für die Kleinste konnte allerdings noch kein Kindergartenplatz gefunden werden.

Die Kommunikation mit Familie und Freunden in der Heimat verläuft gut, haben doch die Ukraine ein „weitaus besseres Internet und Kommunikationssystem als Russland“ und dieses wurde „bislang noch nicht wesentlich zerstört“, schildert Petro.

Wunsch nach „Frieden und Rückkehr“

In der Freizeit erkunden die Flüchtlinge die Gegend und schauen sich die Gemeinden in der Umgebung an, hilfreich dabei sind die kostenlosen Fahrtickets für die Verkehrsmittel. Fragt man die Familien nach ihrem größten Wunsch, so erfährt man, „Frieden und die Rückkehr in unsere Heimat in den nächsten Monaten“.

