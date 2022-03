Ukrainer in Maria Enzersdorf: Angst um die Familie

Yevhen Lozhkin kommt aus einer Kleinstadt in der Zentralukraine, rund 300 km südlich von Kiew. Nach dem Abschluss seines Informatik-Studiums in der Ukraine kam er als junger Erwachsener nach Wien, absolvierte hier seinen Master und lebt heute mit seiner Familie in der Südstadt.

Der Angriffs-Krieg gegen sein Heimatland betrifft und belastet ihn sehr, zahlreiche Freunde, Verwandte und Arbeitskollegen sind in Gefahr: „Alle haben furchtbare Angst. Die Taufpatin meiner Kinder sitzt mit drei Kindern unter Beschuss in einem Keller in Kiew, ihr Mann wurde einberufen und muss kämpfen.“ Andere Freunde verstecken sich mit Kleinkindern und Haustieren in den Kellergängen der U-Bahn in Kiew.

Lozhkin bemüht sich derzeit intensiv darum, seine Mutter und seine Tante nach Österreich zu holen: „Sie haben Zugtickets nach Nürnberg ergattert. Ich habe ihnen eingeschärft, nur die wichtigsten Dokumente und ein wenig Bargeld mitzunehmen.“ Fraglich sei, ob die Verwandten es schaffen werden, in einen Zug zu kommen und auszureisen: „Alle wollen gerade in Richtung Westen. Obwohl es eigene Evakuationszüge gibt, sind diese absolut überfüllt.“

„Jeder Cent für Russland kommt als Kugel zurück“

Lozhkin wünscht sich eine klare Reaktion der EU auf den russischen Angriff: „Es geht hier nicht um die beiden Provinzen alleine, es geht um die Existenz der Ukraine. Wie rasch der Krieg endet, hängt von der Reaktion der gesamten Welt ab, durch wirksame Sanktionen könnte er schnell enden.“ Jeder könne mithelfen und keine russischen Produkte kaufen: „Jeder Cent, den Europäer für russische Waren zahlen, landet als Kugel in der Ukraine oder als Rakete in einem Wohnhaus.“

