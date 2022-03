Wiener Neudorf: Auch die Logistik muss sich anpassen

Die „Müller Transporte GmbH“ mit Sitz in Wiener Neudorf zählt als eines der in Österreichs führenden Transportunternehmen im Bereich temperaturgeführte Ladungen zu den leistungsstärksten Logistik-Dienstleistern in Zentraleuropa und verfügt über eigene Kühl- und Lagerhallen.

Das Unternehmen fährt normalerweise sowohl die Ukraine als auch Russland an, von den insgesamt fast 400 Lkw sind etwa drei pro Woche in die betroffenen Länder unterwegs, erklärt Geschäftsleiter Fritz Müller.

Derzeit werde die Ukraine weder angefahren noch durchquert, Russland schon – über Belarus: „Das, was bestellt wird, wird auch gebraucht, also fahren wir weiter. Es wird vermutlich länger dauern an den Grenzen, aber der Warenfluss muss laufen. Wir müssen dauernd mit Veränderungen leben: Corona, Brexit, Krieg. Wir in der Logistik müssen uns dauernd anpassen.“

