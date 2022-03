Paul Krisai: Unser Mann in Moskau

Im Oktober hat der gebürtige Mödlinger Paul Krisai (27) die Leitung des ORF-Büros in Moskau übernommen. Derzeit ist der Absolvent des Gymnasiums Perchtoldsdorf nahezu ständig über Live-Schaltungen mit der Heimat verbunden und im Rahmen der ausführlichen ORF-Berichterstattung zu sehen.

„Meine Kollegin Miriam Beller und ich versuchen dabei, die unübersichtliche Lage verständlich zu machen.“ Denn der Krieg sei auch ein Informationskrieg – offiziell überprüfbare Informationen gebe es so gut wie keine, „die Ereignisse überschlagen sich, da hilft oft nur das Gespräch mit Experten“, betont Krisai am Montagvormittag im NÖN-Gespräch.

„Wenn man auf die Straße geht, ist davon, dass Russland derzeit Krieg gegen die Ukraine führt, kaum etwas zu merken.“

Paul Krisai

Derzeit arbeite man „fast rund um die Uhr. Das klappt nur mit kühlem Kopf und einer intakten Kaffeemaschine“. Das ORF-Duo sei in Moskau „derzeit sicher. Wenn man auf die Straße geht, ist davon, dass Russland derzeit Krieg gegen die Ukraine führt, kaum etwas zu merken. Das macht die Situation so surreal“. Dass er aktuell kaum zu Ruhe kommt, trägt Krisai mit Fassung: „Das ist nicht weiter erwähnenswert, wenn ich an die Situation der Bevölkerung in der Ukraine denke.“

Angst vor einer „ganz anderen Realität“

Allerdings zeigen die Warteschlangen vor Bankomaten in Moskau, was in „den nächsten Tagen, Wochen, Monaten aufgrund der wirtschaftlichen Sanktionen auf die Russen zukommen wird. Das wird eine ganz andere Realität werden“, fürchtet Krisai. Und er hält fest, dass diese Art der Berichterstattung „nicht der Grund dafür war, dass ich mich für den Job als Auslandskorrespondent in Moskau beworben habe. Russland ist abseits der Politik ein faszinierendes Land mit tollen Menschen“. Schon alleine deshalb wolle er „solange es möglich ist und es unsere Sicherheit erlaubt, berichten“.

