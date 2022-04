Medikamente gehen aus: Perchtoldsdorferin sammelt kranke Kinder

Werbung

Designerin Martine Visser-Schramm sammelt Spenden für Familien, die mit vom Angelman-Syndrom betroffenen Kindern in der Ukraine festsitzen: „Krieg ist ein absoluter Albtraum. Mit einem Angelman-Kind in einem Bunker schlafen zu müssen, ist schlichtweg unvorstellbar. Diese Kinder haben Schlafstörungen, brauchen Ruhe und eine vertraute Umgebung.“

Visser-Schramm kennt rund 60 betroffene Familien, eine Flucht sei mit Kindern, die an dem seltenen Gen-Defekt leiden, „unmöglich: Eine Reise wäre zu aufregend, das Risiko für verstärkte epileptische Anfälle wäre zu hoch. Viele unserer Bekannten und Freunde in der Ukraine haben Schwierigkeiten an benötigte Medikamente zu kommen. Auch die Windeln gehen bald aus.“

In der „Schneiderei“ in der Herzogbergstraße steht eine Charity-Box. Zusammen mit dem Erlös eines Flohmarktes am 23. und 24. April wird Visser-Schramm Windeln und Medikamente direkt zu den Betroffenen schicken.

