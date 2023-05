Johannesplatz in Laxenburg wird grüner

Der Johannesplatz ist aktuell nur für Anrainer befahrbar. Auf der rechten Seite sind Bauarbeiter dabei, den Asphalt zu entfernen und bodendeckende Sträucher auszureißen. „Die sind für das Klima nicht sehr wertvoll. Wir wollen dafür mehr Bäume pflanzen“, erläutert Bürgermeister David Berl, ÖVP, der sich mit Gemeindevorstand Robert Merker, ÖVP, am Donnerstag ein Bild von der Baustelle macht.

Die Zahlen sprechen für sich. Aktuell sind am Johannesplatz 3.200 m² versiegelt. Nur sieben Bäume spenden Schatten. Daher heizt sich der Platz im Sommer auch sehr schnell auf. Berl versichert, dass die Fläche „weiterhin ein Parkplatz bleiben soll. Aber die breiten Straßen, die hier für die Zufahrten zu den Parkplätzen sorgen, sind nicht notwendig. Die kann man schmäler machen“. Bevor wir mit den Arbeiten begonnen wurde, hat die Gemeinde alle Einbautenträger informiert und gefragt, ob irgendetwas ausgetauscht werden muss. Denn der Platz soll nach Sanierung und Umbau die nächsten zehn Jahre nicht mehr angetastet werden.

Versiegelungsfläche soll um die Hälfte schrumpfen

Nach der Neugestaltung des Platzes sollen 1.700 m² Betonfläche übrig bleiben. 29 Bäume sorgen dann für ein angenehmeres Klima. Berl führt weiter aus: „Die Zahl der Stellplätze bleibt gleich. Die Parkflächen werden mit Rasengittersteinen begrünt, es entstehen mehr Grünflächen mit Bäumen. Das ergibt weniger Straßenfläche.“ Durch mehr Grünflächen kann auch das Wasser besser versickern. „Durch das viele Grün wird sich auch der Platz im Sommer nicht so stark erhitzen. Großer Vorteil für das Mikroklima auf dem Platz und für das Wohlbefinden der Anrainerinnen und Anrainer.“

Fix ist jedenfalls auch, dass eine Schnellladestation für eine Stromtankstelle errichtet wird. Die Arbeiten am Platz werden in zwei Tranchen abgewickelt. Bis zum Sommer soll der jetzt begonnene rechte Abschnitt fertiggestellt werden. „Dann machen wir eine Pause, weil die Arbeiter die Außenanlagen beim Bildungscampus fertig machen. Im September geht es dann auf der linken Seite des Johannesplatzes weiter“, merkt Berl an. Die historische Ross-Schwemme mit der Statue des heiligen Nepomuk bleibt unverändert. Die Gemeinde überlegt, die Statue des Heiligen zu sanieren.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.