Zwei Gemeinden, eine Kreuzung, ein Projekt

Die Bundesstraße 12, die Brunnerfeldstraße, bildet die Grenze zwischen Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge. In einem gemeinsamen Projekt beider Gemeinden und in Zusammenarbeit mit der NÖ Straßenbauabteilung wird der Kreuzungsbereich B12 - Wolfholzgasse- Industriestraße komplett überarbeitet. Teil des Konzepts ist die Errichtung von Bushaltestellen und gesicherten Querungen. Auch mit dem Bau eines Geh- und Radwegs an der Ostseite der Brunnerfeldstraße - in weiterer Folge bis zum campus21 - wird begonnen.

In der ersten Bauphase – voraussichtlich bis Jahresende – kann der Verkehr in beiden Richtungen aufrecht erhalten werden, temporäre Behinderungen sind nicht ausgeschlossen. Aus Sicht von Brunns Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, gibt es einen erfreulichen Grund für die Umsetzung des Projekts: „Dieser Teil des Brunner Gewerbegebiets – längs der Brunnerfeldstraße und in der Wolfholzgasse – zeigt eine äußerst positive Entwicklung. Mit dem aktuellen Vorhaben soll die Attraktivität dieser aufstrebenden Gewerberegion weiter steigen.“ Bürgermeister-Stellvertreter Chris Schmitzer, NEOS, sieht das genauso: „Aufgrund der stark angewachsenen Mitarbeiterzahlen ist die Errichtung eines sicheren und bequemen öffentlichen Verkehrsweges mit Geh- und Radweganbindung mehr als geboten und trägt der aktuellen Situation Rechnung.“ Perchtoldsdorfs Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, freut sich, dass „dieses schon länger geplante Projekt jetzt gemeinsam umgesetzt wird“. Sie geht davon aus, dass „der gesamte Kreuzungsbereich aus Sicht aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer verbessert wird“.