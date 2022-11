Vösendorf: Grüne steigen aus, Rot übernimmt

Werbung

„Nach zweieinhalb Jahren – es ist Halbzeit – gebe ich meinen Rücktritt als Vizebürgermeisterin aus persönlichen Gründen bekannt.“ Mit dieser Meldung via Facebook ließ Alexandra Wolfschütz aufhorchen: „Ich bin gezwungen, mich nun anderen essenziellen Themen im familiären und beruflichen Umfeld zu widmen.“

Und sie machte keinen Hehl daraus, dass man „als kleine grüne Fraktion das immense Arbeitspensum nicht mehr in der Qualität gewährleisten können. Daher werden wir Grünen in Zukunft die Oppositionsrolle übernehmen“.

Alexandra Wolfschütz

Die ÖVP ist bei den Gemeinderatswahlen 2020 bis auf neun Stimmen an die SPÖ herangekommen, beide Parteien halten je 12 Mandate. Dank der Grünen (3) stellt die ÖVP seit 100 Jahren wieder den Bürgermeister. Je ein Mandat entfällt auf die Liste „Wir Vösendorfer“ und die FPÖ.

Alexandra Wolfschütz tritt als Vizebürgermeisterin ab. Foto: Dworak

Für Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, ist es „wie in einer Ehe. Es gab gute und schlechte Zeiten“. Vor allem in der eigens geformten und von Wolfschütz geleiteten Umweltabteilung sei „einiges effizienter zu gestalten gewesen“, meint der Ortschef.

Was alles in allem zur nächsten Überraschung führt: „Wir werden jetzt intensiv mit der SPÖ zusammenarbeiten. Es ist gelungen, die Gräben zuzuschütten. Wichtig ist, dass wir gemeinsam für Stabilität sorgen“, merkte Koza im NÖN-Gespräch an. Alfred Strohmayer soll am 5. Dezember als Vizebürgermeister vorgeschlagen und gewählt werden.

Ab sofort gilt das „Spiel der freien Kräfte“

SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Hannes Weninger bestätigt auf NÖN-Anfrage den „Polit-Neustart. Die SPÖ Vösendorf übernimmt gerne mehr Verantwortung in der Gemeinde“. Arbeitsübereinkommen werde es keines geben, sondern „das Spiel der freien Kräfte“. SPÖ-Ortsparteivorsitzender Wolfgang Gratzer steht ganz klar „für faire Zusammenarbeit, gute Ideen und die Suche für Mehrheiten für unsere Projekte“. Gratzer und Strohmayer sehen „den Neubeginn auch als Chance. Miteinander muss auch miteinander sein. Als bloßer Handlanger für den Bürgermeister werden wir uns nicht hergeben“.

Wolfschütz bleibt Gemeinderätin

Wolfschütz bleibt, wie sie im NÖN-Gespräch erklärte, „normale“ Gemeinderätin, in den Gemeindevorstand (drei ÖVP-, drei SPÖ- und ein Grünen-Vertreter) wird Peter Köck aufrücken, Helga Dorfer wird statt Goran Gulas in den Gemeinderat einziehen. Die neue schwarz-rote Zusammenarbeit tut nach Ansicht Wolfschütz’ „Vösendorf sehr gut. Für uns als Drei-Mann-Partei war es eine Riesenaufgabe, alles zu stemmen“.

Mit 12:12 an der Spitze

