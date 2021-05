Abseits der Diskussion rund um das flächendeckende Parkpickerl in der Bundeshauptstadt Wien setzt die Marktgemeinde Perchtoldsdorf ein erstes Zeichen: Der Bereich „Sonnberg Nord“ wird Kurzparkzone, berichtet Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP.

Die Parkplatzsituation für Anrainer sei ebendort „sehr angespannt“. Die Fahrzeuge der Lehrer und Schüler des Sta. Christiana-Schulcampus’ sowie des Personals und der Patienten des OptimaMed-Rehabilitationszentrums würden für Parkraumnot sorgen.

Daher wird es voraussichtlich ab Juli eine gebührenfreie Kurzparkzone geben. „Die Aufstellung von Parkomaten auf dieser großen Fläche würde unsere finanziellen Grenzen sprengen“, begründet Schuster, warum man vorerst auf die bewährte Parkuhr hinter der Windschutzscheibe setze.

Für Sanatorium-Patienten sei angedacht, sie am BILLA-Parkplatz in der Donauwörther Straße (das Untergeschoß ist im Gemeindebesitz) abzufangen und einen Shuttledienst Richtung Sonnbergstraße einzurichten. „Da sind wir noch in Gesprächen“, teilte Schuster mit.

In der künftigen Kurzparkzone darf man das Fahrzeug drei Stunden (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr) am Stück abstellen, für die Anrainer wird es Ausnahmeregelungen mit kennzeichenbezogener Parkkarte geben. Mit der Umsetzung erfolge auch die gewünschte Aufbringung der Bodenmarkierungen für die Stellplatzordnung in der Lohnsteinstraße, verspricht Schuster.

„Uns ist klar, dass alles mit der Überwachungen stehen und fallen wird“, weiß der Bürgermeister; die müsse „entsprechend intensiviert werden“.

Die Sonnberg-Regelung sei durchaus ein Vorläufer der Situation, die sich im Bereich Ketzergasse zeigen werden, sobald Wien die flächendeckende Kurzparkzone auch auf Liesing ausweitet.