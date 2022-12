Wr. Neudorf: „Grüne“ Wärme steht weiterhin hoch im Kurs

Werbung

Die Walter Group ist ein Schwergewicht unter den Firmen, die im Industriezentrum NÖ-Süd etabliert sind: unter anderem werden Transporte abgewickelt („Lkw Walter“), Büro-, Lager- und Sanitärcontainern vermietet („Containex“) und der Walter Business-Park (Vermietung von Gewerbe- und Wohnimmobilien) betrieben.

„Durch den Umstieg auf Naturwärme werden jährlich rund 550 Tonnen CO₂ eingespart.“

Jetzt setzt die Gruppe ein Zeichen in Richtung erneuerbarer Energiezukunft und setzt auf umweltfreundliche Naturwärme der EVN. Der Energiebedarf ist nicht unerheblich, er entspricht dem Verbrauch von etwa 300 durchschnittlichen Haushalten, weiß Alfred Freunschlag, Geschäftsführer der EVN Wärme. „Durch den Umstieg auf Naturwärme werden jährlich rund 550 Tonnen CO₂ eingespart.“

Für Johannes Steindl vom Bau- und Facilitymanagement der Walter Group bilden die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz seit längerem Schwerpunkte. Durch den Umstieg auf Naturwärme möchte man „bei der Versorgung unserer Gebäude und Infrastruktur am Standort in Wiener Neudorf einen weiteren wichtigen Umweltbeitrag leisten“. Der Wärmebedarf des Firmenareals wird nun über das Biomasseheizkraftwerk in Mödling und das Biomasseheizwerk in Guntramsdorf gedeckt.

