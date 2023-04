Grünes Licht für „Flexi-Studios“ in Perchtoldsdorfer Ketzergasse

Vor zwei Jahren ließ ein Bauprojekt in der Ketzergasse der Resida Asset GmbH aufhorchen. Unmittelbar neben der Wiener Stadtgrenze sollten 25 „Flexi Studios“ mit fünf Parkplätzen errichtet werden, die vor allem für junge Leute eine leistbare Wohnform darstellen sollten.

Leistbares Wohnprojekt für junge Erwachsene

Junge Erwachsene von 18 bis 30 Jahren könnten hier jederzeit nur mit einem Koffer einziehen, sie würden in den Appartements alles finden, was sie zum Arbeiten oder Studieren brauchen, betonte 2021 der Geschäftsführer Michael Pichlmair, der selbst in Perchtoldsdorf wohnt und die Schwierigkeiten aus erster Hand kennt, auf die junge Leute stoßen, die sich in Perchtoldsdorf ansiedeln wollen.

ÖVP und Grüne standen dem Projekt erst positiv gestimmt gegenüber. Ein entsprechender Baubescheid wurde ausgestellt. Doch dann machte die Bürgerliste gegen das Projekt mobil, sprach von „Bauhorror in der Ketzergasse“ und davon, dass es sich bei dieser Wohnform um einen „Beherbergungsbetrieb“ handeln würde. Kritisiert wurden von der Bürgerliste fehlende Parkplätze, von 31 notwendigen Stellplätzen ging man damals aus.

Stellplätze seien für Studios gar nicht notwendig

Dem hatte Bauwerber Pichlmair immer widersprochen, das Wohnobjekt liege an der Stadtgrenze, unmittelbar neben der Kernzone und vielen öffentlichen, gut erreichbaren Verkehrsmitteln. „Ein eigenes Auto wäre nie nötig gewesen, gegenüber den „Flexi Studios“, auf Wiener Seite, wären laut Wiener Bauordnung für dieses Projekt lediglich zwei Stellplätze notwendig“, sagt der Geschäftsführer.

Wind drehte sich gegen das Projekt

Anrainer beriefen unterstützt von der Bürgerliste gegen das Projekt, wertvolle Zeit ging für Pichlmair verloren, die sich jetzt vor allem in gestiegenen Baukosten manifestiert. Dann der nächste Schlag gegen das Projekt, die zuständige Gemeindebehörde, der Gemeindevorstand, erklärte den Baubescheid plötzlich für „nichtig“.

Landesverwaltungsgericht entkräftet Entscheidung des Gemeindevorstands

Das Landesverwaltungsgerichts hat jetzt festgestellt, dass die Parkplatzberechnung nicht falsch war. Die Nichtigkeitsbeschwerde habe keine Rechtsgrundlage gehabt, es sei legitim gewesen, denselben Schlüssel für die Zahl der Parkplätze anzuwenden wie für einen Beherbergungsbetrieb. Pichlmair betont: „Der Bau ist in Ordnung und alle Einsprüche und Rechtsmittel dagegen gehen ins Leere. Vergangene Woche haben wir die Ausgleichsabgabe für den fehlenden fünften Stellplatz von der Gemeinde vorgeschrieben bekommen, 18.000 Euro. Damit ist klar, dass die Gemeinde nicht den Verfassungsgerichtshof anruft.“

Pichlmair hat bereits einen Plan B in Schublade

Was Pichlmair hingegen sehr schmerzt, sind die exorbitant gestiegenen Baukosten. Die Gretchenfrage ist für ihn, „ob wir gegenüber der Gemeinde Schadenersatzansprüche geltend machen können. Denn durch die eineinhalbjährige Verzögerung des Bauprojekts müssen wir um einige 100.000 Euro mehr an Baukosten rechnen“.

Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, sagt zu dem Fall: „Es gibt ein langes Urteil dazu, das wir im nächsten Gemeindevorstand am 25. April beraten und besprechen werden.“ Pichlmair ist schon einen Schritt weiter, er sagt: „Wir haben einen Plan B eingereicht, um auf Nummer sicher zu gehen. Welches Projekt wir realisieren, ist noch nicht entschieden. Beides ist bereits bewilligt.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.