Mödlinger Multitalent (16) holt Filmpreis

Eröffnet wurde das Festival mit dem Jugend-Kurzfilmwettbewerb „ClimateShorts“ und der Auszeichnung von jungen Filmemacherinnen und Filmemacher. 160 Jugendliche nahmen an diesem Wettbewerb teil und produzierten eindrucksvolle Videos, die von einer hochkarätigen Jury begutachtet wurden.

Der Preis der Stadtgemeinde Baden ging an Tobias Hornik-Steppan (16) aus Mödling. Das Multitalent – bekannt von der teatro-Bühne und Finalist des „Die NÖN sucht das größte Talent“-Wettbewerbs – besucht die dritte Klasse der HTL in der Spengergasse in Wien und absolviert die 5-jährige Medien- und Animationsausbildung. Tobias hat den Film „Your choice“ komplett alleine produziert – Idee, Storytelling, ein Drehtag mit einer Familie, Filmschnitt, Sounddesign, Ton, Rendering - und ist stolz auf die Auszeichnung.

„Abseits meiner Engagements im Musiktheater oder beim Film haben mich Kameras und das Kino immer schon begeistert. Vor allem das Filmen und Visualisieren meiner Ideen faszinieren mich besonders. In meiner Ausbildung in der HTL Spengergasse lerne ich alles darüber.“ Der Kurzfilm für das Festival war sein „bisher größtes und aufwendigstes Projekt. Der Film soll inspirieren und dazu anregen, für unsere Zukunft auf die Natur zu achten. Deshalb war es das Schönste für mich, als der Film im Kino auf der großen Leinwand gezeigt wurde“.

Natürlich wolle er weiterhin Singen, Schauspielen und Tanzen, „für später kann ich mir den Beruf des Filmemachers oder Regisseurs jedoch besser vorstellen“.

YOUR CHOICE | Award-Winning Short Film - YouTube