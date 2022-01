Diesel rann in Hochleitenbach

Der Unfall ereignete sich am Montag, 24. Jänner um 7 Uhr morgens. Was niemand bemerkte: Vom umgekippten Sattelschlepper trat jede Menge Dieselkraftstoff aus, sickerte unbemerkt in einen Kanal und kontaminierte in weiterer Folgen den Hochleitenbach.

Sichtbar zutage trat der Ölfilm aber erst in Biedermannsdorf. Am Montagnachmittag alarmierten aufmerksame Fußgänger in Biedermannsdorf die Feuerwehr, da ein Ölfilm auf dem Hochleitenbach deutlich sichtbar war und es roch auch dementsprechend.

In Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft Mödling baute die FF Biedermannsdorf in über dreistündiger Arbeit mehrere Ölsperren auf. Montagnacht wurde das kontaminierte Ölbindemittel abgeschöpft und neues aufgestreut.

Heute am Dienstag wurde eine neuerlich Begehung und Bewertung mit dem Wasserrechtsbeauftragten der Bezirkshauptmannschaft Mödling unternommen.

Die FF Biedermannsdorf ist dabei, den betroffenen Bereich zu spülen. Weitere Kontrollen der Ölsperren erfolgen am Nachmittag. Der Abbau der Sperren wird laut der FF Biedermannsdorf frühestens morgen Mittwoch möglich sein.

