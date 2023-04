Schon 81 Prozent der Empfehlungen umgesetzt

Grundlage des Berichtes ist der „Energie- und Klimacheck“, welcher von der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich angeboten wird. Dieser standardisierte Fragebogen bildet eine Vielzahl von Maßnahmen ab, die in der Gemeinde bereits umgesetzt wurden. Der Umweltbericht umfasst neun Bereiche, zu denen beispielsweise „Energie“ und „Mobilität“, aber auch „Beschaffung“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ zählen. „Bei all diesen Themen haben wir einen Umsetzungsstand von 81 Prozent der empfohlenen Maßnahmen erreicht“ berichtete Agnes Wühr, Grüne.

Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, ergänzte: „Die Umwelt-Analyse hat gezeigt, dass Perchtoldsdorf schon viele wichtige Schritte gesetzt hat. Wir sind ausgesprochen gut aufgestellt, so zum Beispiel bei der Attraktivierung der klimafreundlichen Mobilität oder im Energiebereich. Hier nutzen wir die kommunale Energiebuchhaltung, die Transparenz schafft und Einsparpotenzial aufzeigt.“

Im Vorjahr konnten einige Themen der Umweltagenda umgesetzt werden. Die Sanierung der gemeindeeigenen Immobilien wurde in Angriff genommen, die Kooperation mit „Natur im Garten“ - auch gemeinsam mit dem Fairtrade-Arbeitsgruppe - intensiviert. Die laufende Berichterstattung über diese Aktivitäten führt darüber hinaus zur Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Wühr und Kö stimmen überein: „Die Art und Weise der Umweltpolitik ist ausschlaggebend, ob nachfolgende Generationen dieselben, schlechtere oder bessere Rahmenbedingungen vorfinden. Das Bestreben zur Verbesserung dieser Rahmenbedingungen wird in Perchtoldsdorf auch zukünftig fortgeführt.“

Perchtoldsdorf

