Gemeinde stellt Fuhrpark auf E-Betrieb um

Seit kurzem steht bei der Marktgemeinde Maria Enzersdorf das fünfte Elektrofahrzeug in Betrieb. Die neue E-Pritsche wird vom Wirtschaftshof unter der Leitung von Peter Fröhlich unter anderem von Mitarbeiter Norbert Dokulil (am Foto) für eine emissionsfreie Grünraumpflege verwendet. Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, ist stolz auf das Anschaffungsprozedere der Gemeinde und kündigt an, dass „als nächstes ein Pick-up angeschafft wird, der elektrisch betrieben wird“. Geladen werden die Autos mit selbst erzeugtem Strom aus der Photovoltaikanlage unter anderem am Dach des Technikzentrums in der Kampstraße.

Viele Dächer mit Photovoltaikanlagen

Apropos Photovoltaik: Mittlerweile befinden sich in der Gemeinde Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Kinderbetreuungszentrums Franz Josef-Straße, der Volksschule Südstadt, der Aufbahrungshalle am Friedhof sowie auf den Flugdächern des Wirtschaftshofes. Die Gemeinde ist bestrebt, noch mehr PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden unterzubringen. „Unser Ausbauprogramm ist voll im Laufen, mit dem größten Teil sind wir auch schon fertig“, zeigt sich Zeiner stolz. Nach der Fertigstellung der bisherigen Vorhaben werde eine Photovoltaikanlage im Bereich des Hochbehälters überlegt, kündigt Zeiner an. Das mit der Vorplanung beauftragte Architekturbüro Brand hat sechs Firmen zur Angebotslegung aufgefordert – Billigstbieter ist die Firma Ekko-Bau GmbH, die nun mit den Errichtungs- und Erweiterungsarbeiten beauftragt wurde.