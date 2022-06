„Sind auf einem guten Weg“: Perchtoldsdorf im Klimabündnis

Werbung

Gemeindevertreter aus dem Industrieviertel versammelten sich in Leobersdorf, um über Energieversorgungssicherheit, Black-out, e-Mobilität, Regenwasserstrategie und Klimaziele zu diskutieren. Mit dabei auch Vertreter der Marktgemeinde Perchtoldsdorf mit Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, an der Spitze.

Bei den Klimazielen kann Perchtoldsdorf durchaus positive Zwischenbilanz ziehen. So wurde beispielsweise die Straßenbeleuchtung 100-prozentig auf LED umgestellt. Kö ist zuversichtlich: „Wir sind auf einem guten Weg und arbeiten seit unserem Beitritt zum Klimabündnis im Jahre 1994 kontinuierlich an der Umstellung der Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien. So ist unser Fuhrpark mit vier Elektrofahrzeugen und drei Wallboxen zum Laden ausgestattet.“ Aktuell liege der Schwerpunkt auf dem Ausbau der Photovoltaikanlagen.

Die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) unterstützt die Gemeinden bei der Erreichung ihrer Ziele, betonte Geschäftsführer Herbert Greisberger: „Bis 2030 haben sich die niederösterreichischen Gemeinden sechs Klimaziele von der Photovoltaik bis hin zur Biodiversität gesetzt. Mit unserem Klimakompass sieht jede einzelne Gemeinde, wo sie gerade bei den einzelnen Klimazielen steht.“

