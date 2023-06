Wadl-Pass stellt Auto ins Abseits

Wer im Ort den Einkauf oder Lokalbesuch zu Fuß oder per Rad erledigt, das Auto am Weg in den Kindergarten oder ins Gemeindeamt stehen lässt, bekommt einen Stempeleintrag. Bei 20 Einträgen ist der Pass voll und kann zur Teilnahme an einer Verlosung abgegeben werden. Zu gewinnen gibt es Einkaufs- und Konsumationsgutscheine, die in Hennersdorf einzulösen sind. „Das hält die Wertschöpfung im Ort, fördert die Gesundheit und schütz unsere Umwelt“, betont Bürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP. Die Sammelpässe und Stempel liegen bei den teilnehmenden Stellen in Hennersdorf auf.

„Mit dem Wadl-Pass setzen wir einen zusätzlichen Anreiz, um die kurzen Strecken Ort statt mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen. Das ist ein weiterer Beitrag für den Klima- und Umweltschutz. Gleichzeitig danke ich Umweltgemeinderätin Alexandra Reitbauer für die Umsetzung dieses Projektes und freue mich auf viele Teilnehmer“, ergänzte der Ortschef.