Raus aus dem Fenster ist keine Lösung

Patrick Würdinger und Stefan Dittler (v.l.) waren entlang der B12 im Bereich Perchtoldsdorf fleißig. Foto: Dworak

Josef Weinmar, Leiter der Straßenmeisterei Mödling, hievt einen weiteren prall gefüllten Müllsack auf die Ladefläche. Foto: Dworak

„So arg wie heuer war es in meiner Amtszeit noch nie“, schüttelt Josef Weinmar, seit acht Jahren Leiter der Straßenmeisterei Mödling, den Kopf. Wie es derzeit neben den Fahrbahnen der Landes- und Bundesstraßen aussehe, spotte jeder Beschreibung. Vorwiegend Plastikflaschen und Getränkedosen sonder Zahl zieren die Böschungen und Bankette. „Sind wir mit einem Abschnitt fertig, könnten wir schon wieder von vorne anfangen“, spricht Weinmar aus der Praxis. Seit etwa zwei Wochen sind sechs Mitarbeiter beschäftigt, den Unrat zu entsorgen. Ein Prozedere, das vor dem Start der Mähsaison Usus ist. „Besonders auffällig ist, dass wir sehr viele Kanister und Flaschen, die mit Öl gefüllt sind, vorfinden“, erzählt Weinmar. Im Gegenzug sei das Ablagern von Reifen, Küchengeräte oder Badezimmereinrichtung samt Dusche und Fliesen derzeit in den Hintergrund gerückt.

Kritische Zeilen der Bevölkerung – etwa „Es fühlt sich anscheinend seit Monaten keiner für die Säuberung zuständig. Alle reden von Umweltschutz und der Verschmutzung der Weltmeere und vor der eigenen Haustür versinken wir im Dreck“ – bekommt Weinmar aktuell mehrfach zu lesen. Er gibt aber zu bedenken, dass es ein eigenes Team bedürfe, das sich nur der Müllentsorgung widmet: „Diese Ressourcen haben wir nicht. Wir tun, was wir können.“

311 Straßenkilometer im Blick

Und das auf insgesamt 311 Straßenkilometern im Zuständigkeitsbereich der Straßenmeisterei, die sich von Wienerherberg (Bezirk Bruck an der Leitha) bis Klausen Leopoldsdorf (Bezirk Baden) erstrecken. Die Vermüllungs-Schwerpunkte liegen allerdings „ganz klar im Bereich der Stadtgrenze zu Wien“. Was zu beweisen ist: Entlang der L2092 (Verbindung zwischen Vösendorf, Kreisverkehr nahe der Polizeiinspektion, und Kreisverkehr Vorarlberger Allee in Wien) wurden umgerechnet 14 Säcke Müll aus dem Grün geholt, noch mehr waren es entlang der B12 (Perchtoldsdorf im Bereich Tankstelle/Mühlgasse bis Karl Wirt). „Ich verstehe es nicht. Für leere Plastikflaschen, Dosen gibt es überall Behälter, Sperrmüll oder Altöl kann man im Wirtschaftshof abgeben“, appelliert Weinmar an die Vernunft der Menschen. 6 Tonnen Müll wurden im Vorjahr in etwa 1.600 Arbeitsstunden aufgeklaubt. Mengen, die heuer durchaus getoppt werden könnten.

