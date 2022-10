Kinderarzt gesucht: Mödling vor Herausforderung

Kinderarzt Martin Radon tritt am Samstag, 22. Oktober, in der Stadtgalerie Mödling mit „Was ich Ihnen schon immer sagen wollte“ – Bekenntnisse, Ansichten und Einsichten eines Kinderarztes auf.

Die Einnahmen kommen dem Kinder- und Jugendpalliativteam der Mobilen Kinderkrankenpflege (MOKI) Niederösterreich zugute, für die sich der in der Villa Medica als Wahlarzt ordinierende Kinderarzt schon einige Jahre engagiert.

„Ich war in Mödling 2011 der erste Kinderarzt, der diesen Schritt hin zum Wahlarzt gewagt hat.“

Martin Radon

„Ich war in Mödling 2011 der erste Kinderarzt, der diesen Schritt hin zum Wahlarzt gewagt hat. Die Kinderärzte befinden sich seit Jahren in einer Situation, die für sie schief läuft. Seit 25 Jahren hat es keine Tarif-Anpassung für die Untersuchungen im Rahmen des Mutter-Kind-Passes gegeben. Dabei sind diese eine der Haupteinnahmequellen für die Kinderärzte“, schildert Radon. Außerdem möchte er auch Gesprächszeit für seine Patienten haben, „diese drei Minuten Medizin will sich doch keiner mehr antun“, meint Radon.

Und die jungen Ärztinnen und Ärzte hätten einfach andere Vorstellungen, was die Work-Life-Balance betrifft wie seine Generation. „Um die Möglichkeit einer Gruppenpraxis habe ich mich schon vor 30 Jahren bemüht. Das war damals nicht möglich. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Jungen das nicht mehr wollen, weil sie nicht wirklich selbstständig agieren können, da die Auswahl der Gesellschafter eines Ärztezentrums oder einer Gruppenpraxis der ÖGK obliegt“, sagt der Kinderarzt.

„Es ist ein Fehler im System, dass man Kassenverträge zwar als Bündel bekommt, aber offenbar scheibchenweise zurückgeben kann“

Roswitha Zieger

2017 sei ihm eine Kinderärztin in die Wahlarzt-Position gefolgt. Seitdem ist die Stelle in Mödling vakant.

Mödlings Sozialstadträtin Roswitha Zieger, ÖVP, verweist auf ein weiteres Problem. Denn dass die Kassenpraxis-Stelle nicht nachbesetzt werden kann, liege auch daran, dass die besagte Kinderärztin nicht alle Kassenverträge zurückgelegt habe, sondern nur jene mit den ehemaligen Gebietskrankenkassen, heute in der Österreichischen Gesundheitskassa (ÖGK) zusammengefasst. „Nur von den Verträgen mit der ÖGK kann offenbar kein Kinderarzt leben. Es ist ein Fehler im System, dass man Kassenverträge zwar als Bündel bekommt, aber offenbar scheibchenweise zurückgeben kann“, meint Zieger.

Kinderärztliche Stelle im Landesklinikum

Um zumindest eine Möglichkeit zu haben, einen Kinderarzt mit Kassenvertrag aufzusuchen, wurde im Vorjahr am 1. September eine Kinderärztliche Versorgungsstelle im Landesklinikum Mödling eingerichtet. Daran beteiligt ist auch die ÖGK. Marie-Theres Egyed, Sprecherin der ÖGK erläutert: „Die fachärztliche Betreuung wird dort vom medizinischen Personal des Landesklinikums übernommen, aber gemeinsam von NÖGUS und Sozialversicherungen finanziert.“

Zu den selektiven Vertragskündigungen meint Egyed: „Natürlich stellt auch aus unserer Sicht die selektive Vertragskündigung ein Problem dar. Genau aus diesem Grund gibt es einen Vorschlag der sozialen Krankenversicherungsträger ÖGK, SVS und BVAEB, solchen selektiven Kündigungen gesetzlich einen Riegel vorzuschieben. Wir hoffen, dass dieser Vorschlag, der in der Zielsteuerung Gesundheit diskutiert wird, rasch gesetzlich umgesetzt wird.“ Der Mutter-Kind-Pass liege in der Hauptverantwortung des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger.

„Die ÖGK unterstützt die Bestrebungen nach einer Aktualisierung des Mutter-Kind-Passes und hat den Dachverband bereits ersucht, sich mit dem Bundesministerium der Angelegenheit anzunehmen“, erklärt Egyed.

Aktuell wird die Kinderärztliche Versorgungsstelle im Landesklinikum laut Sprecherin Gudrun Wittmann gemeinsam mit der neuen Geschäftsführung der Thermenregion GmbH evaluiert. „Ein Ergebnis liegt aber noch nicht vor“, sagt Wittmann.

