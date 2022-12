Pkw kam von Straße ab und kollidierte mit Oberleitungsmast

Werbung

Aus unbekannter Ursache kam ein Seat von der Straße ab, kollidierte mit einem Mast der Oberleitung der Wiener Lokalbahn und wurde zurück auf die B17 geschleudert.

Beim Zusammenstoß mit der Gleisanlage wurden das Getriebe und der gesamte Motorblock des Fahrzeuges herausgerissen. Der Lenker blieb – laut seinen Angaben – unverletzt.

Straße gesperrt

Bei Ankunft der Freiwilligen Feuerweher Wiener Neudorf am Unfallort musste die Bundesstraße für die Bergung des Unfallfahrzeuges und der zahlreichen Fahrzeugteile gesperrt werden.

Parallel zu den Bergungsarbeiten auf der Straße wurde ein Störtrupp der Wiener Lokalbahn alarmiert, um die Oberleitung der Badner Bahn abzuschalten und zu erden. Nachdem dieser Schritt gesetzt war, konnte auch der am Gleis zum Liegen gekommene Motorblock mit dem Ladekran des schweren Rüstfahrzeuges geborgen werden.

Im Anschluss an die Bergungsarbeiten konnte die Einsatzstelle an die Straßenverwaltung bzw. an die Wiener Lokalbahn für die weiteren, teils umfangreichen, Reparaturarbeiten übergeben werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf stand mit vier Fahrzeugen und 15 Mitgliedern knapp 90 Minuten lang im Einsatz.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.