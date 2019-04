Einen einsatzreichen Nachmittag erlebten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf am Sonntag. Statt den Frühlingstag mit ihren Freunden oder der Familie zu verbringen, mussten die Mitglieder am Sonntag zu gleich drei Einsätzen ausrücken.

Der erste Alarm, zu einer Tierrettung, erreichte die Feuerwehrmänner um 12:42 Uhr. Ein in der alten Klosterkirche verirrter Vogel musste aus einem Kirchenfenster gerettet werden. Zu diesem Zwecke wurde die Drehleiter vor der Kirche in Stellung gebracht um das Gitter vor dem Fenster zu öffnen, um so den Vogel wieder die Freiheit zu schenken.

Beim zweiten Einsatz galt es einen PKW nach einem Verkehrsunfall im Industriezentrum Niederösterreich Süd zu bergen – ein Routinejob für den ausgerückten „Technischen Zug“ der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf.

Der letzte Einsatz des Tages gestaltete sich weit aufwendiger – Spaziergänger am Mödlingbach verständigten die Feuerwehr, nachdem sie Schadstoffe im Wasser festgestellt hatten.

Nach Ankunft der Feuerwehr am Unfallort, wurde als Sofortmaßnahme der Schadstoff mittels Ölbindemittel gebunden und bereits verunreinigtes Erdreich abgeschaufelt. In weiterer Folge wurde eine schwimmfähige Ölsperre beim Bacheinlauf aufgebaut.

Gemeinsam mit der anwesenden Polizei wurde versucht einen Verursacher ausfindig zu machen – leider ohne Erfolg. Die Ölsperre bleibt bis zu einer Nachuntersuchung Montagvormittag aufgebaut.

Insgesamt stand die Freiwillige Feuerwehr an diesem Sonntagnachmittag mit neun Fahrzeugen und 35 Mitgliedern im Einsatz.