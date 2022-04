60-Jähriger in Vösendorf getötet: 37.000 Euro Belohnung für Hinweise

Werbung

Im Fall des ungeklärten Gewaltverbrechens an einem Landwirt in Vösendorf (Bezirk Mödling) haben Angehörige und das Innenministerium zweieinhalb Jahre nach der Tat eine Belohnung von 37.000 Euro für Hinweise zur Ergreifung der Täter ausgelobt, bestätigte ein Polizeisprecher Medienberichte. Der 61-Jährige war am 2. Oktober 2019 tot in seinem Anwesen aufgefunden worden. Todesursache war massive Gewalteinwirkung auf den Oberkörper. Wir berichteten:

Vösendorf 60-Jähriger getötet: Neuerlicher Aufruf um Hinweise

Gewaltverbrechen Toter Landwirt in Vösendorf: Tätersuche hält an

Die Polizei geht von einer sogenannten Home-Invasion aus. Die Täter durchsuchten den Wohntrakt und nahmen das Handy sowie den Mobilteil eines Festnetztelefons an sich. Weiters wurden von der Schnur der Entriegelung des Rolltores an der Rückseite des Anwesens rote und grüne Kugeln abgeschnitten und ebenfalls mitgenommen. Durch dieses Tor dürften die Täter auf das Anwesen gelangt sein.

Polizei bittet um Hinweise

Bisher habe man bereits einige Hinweise zu dem Fall erhalten, diese hätten jedoch zu keinem konkreten Ergebnis geführt, sagte ein Polizeisprecher. Durch die ungewöhnlich hohe Belohnung erhoffe man sich weitere Informationen, eventuell auch aus dem Umfeld der Täter. Hinweise sind an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Ermittlungsbereich Leib - Leben) unter Tel.: 059133-30-3333 erbeten.

