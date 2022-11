Empörung über Bericht mit Vorwürfen gegen Brunns Ortschef

In diesem Bericht stehe laut ÖVP-Gemeindeparteiobmann Oliver Prosenbauer „seit Sommer dieses Jahres der Verdacht im Raum, dass SP-Bürgermeister Linhart zu Unrecht drei oder mehr Bezüge von öffentlichen Stellen bezieht. Seitens der Volkspartei wurde deshalb die Frage in den Raum gestellt, ob diese Gerüchte stimmen.“

Laut Prosenbauer wollte der Prüfungsausschuss der Musikschulgemeinde diesem Verdacht nachgehen und habe deshalb eine Prüfung angeordnet. Dabei habe sich herausgestellt, dass Linhart neben seinem Gehalt als Abteilungsleiter im Infrastrukturministerium und als Bürgermeister von Brunn auch noch ein monatliches Gehalt als Musikschulobmann bezogen habe. Das sei nicht gerechtfertigt, weil laut Bezügebegrenzungs-Bundesverfassungsgesetz öffentlich Bedienstete nur zwei öffentliche Gehälter beziehen dürfen. Bei der Musikschule handle es sich quasi um ein drittes Gehalt, in zehn Jahren wären so fast 62.000 Euro ausbezahlt worden.

Prosenbauer unterstellt dem Bürgermeister in dem Artikel auch, die SPÖ-Parteimitgliedschaft aus Gemeindekasse bezahlt zu haben. Nach einer Reaktion von Linhart wird in dem Artikel nicht gefragt. In der Brunner SPÖ hat der Bericht Empörung ausgelöst. Man sieht darin ein reines Politikum und ein Versuch, den Bürgermeister anzupatzen.

Der Ortschef bleibt gefasst und sagt zu den Vorwürfen: „Sowie ich von dieser Regelung erfahren habe, dass man als öffentlich Bediensteter keine drei Bezüge haben kann, habe ich sofort die Zahlungen einstellen lassen und den kompletten Betrag von 62.000 Euro unaufgefordert zurückgezahlt. Meine SPÖ-Mitgliedschaft bezahle ich schon immer, selbstverständlich aus meiner privaten Kasse, andere Behauptungen sind schlichtweg erfunden.“

