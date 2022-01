Mödlinger Skateplatz steht vor dem Aus

Vertreter der SPÖ Mödling ließen am Sonntag die Katze aus dem Sack: Es liege ein Kündigungsschreiben für die Nutzung des Skateplatzes am (Gemeinde-)Tisch: "Mit dem Verkauf soll auch der Firmenstandort gesichert werden“, betonte Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler.

Jugend-Stadtrat Stephan Schimanowa ist betrübt: "In den letzten Jahren und gerade in der Pandemie hat sich der Skateplatz zu einem wichtigen Jugendangebot der Stadt entwickelt. Dieser ist nicht nur Treffpunkt für Jugendliche, sondern auch ein Ort, an dem die Mobile Jugendarbeit mit der Mödlinger Jugend niederschwellig in Kontakt kommen kann".

Beide Politiker stimmen überein, dass "Arbeitsplätz selbstverständlich für unsere Stadt wichtig sind. Wir werden uns jedoch bemühen, den Skateplatz am Standort zu erhalten". Gespräche mit den neuen Eigentümern werden geführt werden, parallel dazu müsse man nach alternativen Standorten suchen, denn "eine jugendgerechte Stadt braucht einen Skateplatz". Bei der möglicherweise notwendigen Standortsuche werde man "die Mödlinger Jugend jedenfalls in die Findung und Adaptierung einbinden“.

