Mödlinger Skateplatz steht vor dem Aus

Vertreter der SPÖ Mödling ließen am Sonntag die Katze aus dem Sack: Es liege ein Kündigungsschreiben für die Nutzung des Skateplatzes am (Gemeinde-)Tisch: "Mit dem Verkauf soll auch der Firmenstandort gesichert werden“, betonte Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler.

Jugend-Stadtrat Stephan Schimanowa ist betrübt: "In den letzten Jahren und gerade in der Pandemie hat sich der Skateplatz zu einem wichtigen Jugendangebot der Stadt entwickelt. Dieser ist nicht nur Treffpunkt für Jugendliche, sondern auch ein Ort, an dem die Mobile Jugendarbeit mit der Mödlinger Jugend niederschwellig in Kontakt kommen kann".

Mödling Petition: über 2.000 Unterstützer für Erhalt des Skateparks

Beide Politiker stimmen überein, dass "Arbeitsplätz selbstverständlich für unsere Stadt wichtig sind. Wir werden uns jedoch bemühen, den Skateplatz am Standort zu erhalten". Gespräche mit den neuen Eigentümern werden geführt werden, parallel dazu müsse man nach alternativen Standorten suchen, denn "eine jugendgerechte Stadt braucht einen Skateplatz". Bei der möglicherweise notwendigen Standortsuche werde man "die Mödlinger Jugend jedenfalls in die Findung und Adaptierung einbinden“.

Peter Schobesberger, CEO der Aichelin Holding GmbH, stellt in einem schriftlichen Statement der NÖN gegenüber klar: "Die Aichelin Gruppe hat 2021 eine Strukturanpassung für den Standort Mödling in die Wege geleitet. Als Konsequenz daraus besteht in Mödling zukünftig nur mehr Bedarf an Büroflächen für Aichelin. Daher wird Aichelin die Liegenschaft an einen Immobilienentwickler verkaufen, der die weiterhin von Aichelin benutzten Flächen sanieren wird und die nicht mehr benutzten Flächen einer neuen, intensiveren Nutzung zuführen wird. Dies wird zum Einen die Arbeitsplätze bei Aichelin absichern und zum Anderen zusätzlich neue Arbeitsplätze schaffen. Eine der Vorbedingungen war die Kündigung des bisher von Aichelin zur Verfügung gestellten Skaterplatzes. Aichelin hat die Gemeinde Mödling rechtzeitig von diesem Vorhaben informiert. Auch uns ist es wichtig, dass die Jugendlichen adäquate Freizeitmöglichkeiten in Mödling vorfinden. Wir gehen davon aus, dass die Gemeinde Mödling innerhalb der Kündigungsfrist eine passende Alternative zur Verfügung stellen kann (zumal die Skaterplatzfläche nicht besonders groß ist) und dass die Mödlinger Jugend im Frühling wieder an einem anderen Ort ihrer Skaterleidenschaft nachgehen kann."