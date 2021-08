Im Frühjahr 2018 startete der österreichweit bisher einzigartige Universitätslehrgang für „Regionale Gesundheitskoordination“, der von der „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge und der Donau-Universität Krems organisiert wird. Knapp zwei Jahre später graduierten die ersten 13 Studierenden, darunter auch Andrea Chromecek. Sie ist seither als Gesundheitskoordinatorin für Hennersdorf tätig.

Eine Funktion mit Multiplikator-Effekt

Für Landesrat Martin Eichtinger, ÖVP, ist „die Etablierung einer Gesundheitskoordinatorin in Hennersdorf ein Pionierprojekt zur nachhaltigen Verankerung der Gesundheitsförderung und Prävention in Niederösterreichs Gemeinden“. Diese Funktion habe einen gewichtigen Multiplikator-Effekt für einen gesünderen Lebensstil. Chromecek hat in einer Bedarfserhebung bereits die Bedürfnisse in der Bevölkerung abgefragt. Daraus entstand das Projekt „FÜREINANDER DA“, in dessen Rahmen in Pandemiezeiten beispielsweise ein unkomplizierter Einkaufsdienst eingerichtet und eine „Kauf-im-Ort“-Broschüre der regionalen Anbieter ausgearbeitet wurde. Außerdem entstand das Teilprojekt „Erlebnis-Schritteweg“.

Projektziele seien gewesen, den Hennersdorfern „das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit hohem Wohlfühlfaktor zu vermitteln“ und die Bevölkerung generationenübergreifend zu mehr Bewegung zu animieren, betonte Chromecek.

Der nächste Lehrgang für „Regionale Gesundheitskoordination“ startet im September. Die Kerninhalte der Ausbildung liegen auf praxisnahen Projektarbeiten, die darauf basieren, regionale Gesundheitsaktivitäten zu planen und umzusetzen.

Darüber hinaus sind Bedarfserhebungen, Wissen zur Qualitätssicherung in den Regionen, Regionalpolitik, Öffentlichkeitsarbeit, Beratungskompetenzen und auch Kommunikation und Vernetzung wichtige Inhalte der Lehrveranstaltungen des Universitätslehrgangs. www.noetutgut.at/universitaetslehrgang