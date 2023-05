Deutliche Worte: „Ohne Hilfe hätten wir es nicht geschafft“

„Die Kunden gehen jetzt anders einkaufen“, fällt Danijela Veljkovic auf. Sie würden achtsamer auswählen, gezielter Produkte suchen und vermehrt zu günstigeren Alternativen greifen. „Früher haben die Kunden das Produkt gekauft, das sie wollten. Jetzt fällt mir auf, dass sie mehr vergleichen und eher Eigenmarken kaufen“, berichtet sie.

Kosten für die Filiale allein nicht stemmbar

In ihrem ADEG Markt möchte die Nahversorgerin deshalb wo es geht Vergünstigungen für Kundinnen und Kunden anbieten, doch auch sie hat mit den steigenden Preisen zu kämpfen: „Die Energiekosten sind explodiert, wenn wir nicht die Förderungen bekommen hätten, dann hätten wir das nicht geschafft. Aber das heißt nicht, dass wir nicht weitermachen würden, wir versuchen das Beste herauszuholen.“ Das Beste herausholen heißt für Veljkovic, gemeinsam mit ihrem Team nach Lösungen für die Probleme zu suchen. „Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren auch sehr entgegenkommend, die ein oder andere hat auch Stunden hergegeben, um so Kosten zu sparen. Ohne Förderungen hätten wir sonst Arbeitsplätze hergeben müssen, weil es anders nicht zu kompensieren gewesen wäre“, klagt Veljkovic.

Kundenwunsch an erster Stelle

Trotz der schwierigen Lage ist sich die Nahversorgerin sicher, dass sie es mit großen Supermarktketten aufnehmen kann: „Uns ist Regionalität, Nachhaltigkeit und Service besonders wichtig. Die Wertschöpfung muss in der Region bleiben. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit Kunden persönlich sprechen und wir uns auch um Spezialanforderungen kümmern. In einem Großhandel ist es nicht möglich so individuell auf Kunden einzugehen.“ Dadurch hebe sie sich von der Konkurrenz ab. „Wenn plötzlich jemand um acht Uhr am Abend noch 70 Semmeln braucht, dann kann ich einfach den Ofen aufdrehen und das machen. Das ist sonst nicht möglich“, ist Veljkovic überzeugt. Darüber hinaus sei auch der soziale Aspekt nicht zu vernachlässigen: „Wir sind als Nahversorger nicht nur ein Geschäft, sondern auch eine soziale Drehscheibe. In Laxenburg gibt es nur uns, deshalb treffen sich die Leute hier. Ich glaube, das ist schon wertvoll für die Gemeinschaft.“

Aushilfe von vielen Seiten

Unterstützung erhält Danijela Veljkovic von unterschiedlichen Quellen: „Bei uns ist die ganze Familie involviert. Mein Mann hilft mit neben seinem Job, meine Tochter arbeitet auch hier und mein Sohn kommt auch für 10 Stunden in der Woche nach der Schule.“ Aber auch die Gemeinde sei stark involviert und helfe, wenn es zu Problemen käme. „. Wir sind wirklich wie eine große Familie, da hilft jeder jedem. Die Nachbarn helfen auch manchmal bei Lieferungen zum Beispiel“, erzählt die Marktleiterin.

