Anita Janjic (13) aus Mödling äußerte schon im Kindergarten den Wunsch, ein Musikinstrument erlernen zu wollen. Mit Unterstützung ihrer Eltern begann sie schließlich mit dem Gitarre-Unterricht.

„Mit bereits vier Jahren war ich in der Beethoven-Musikschule in Mödling angemeldet, wo ich regelmäßig bei Konzerten mitgewirkt und bei Wettbewerben teilgenommen habe“, erzählt Anita.

Diese Hingabe machte sich auch bald bezahlt und Anita konnte unter anderem beim österreichischen Jugendmusikwettbewerb „prima la musica“ erste Erfolge erzielen. Ein Grundstein für Anitas Begeisterung und musikalische Entwicklung ist ihr langjähriger Musiklehrer Clemens Schmidt.

Auch während der letzten Wochen, wo ein Unterricht vor Ort, aufgrund der Ausgangsbeschränkungen, nicht möglich war, blieb Anita mit ihrem Lehrer in Verbindung. „Während der Corona-Zeit stand ich im regelmäßigen Kontakt mit ihm. Er hat sich sehr große Mühe gegeben, uns weiterhin zu fördern und zu unterrichten“, erklärt das Nachwuchstalent. Der Unterricht wurde teilweise über Videokonferenzen via Skype oder auch mithilfe von Videos über WhatsApp abgehalten.

Anita möchte dem Gitarrespiel auch in Zukunft eine wichtige Rolle in ihrem Leben beimessen. Ab September wird sie nach dem Bachgasse-Gymnasium das BISOP (Bundesinstitut für Sozialpädagogik) in Baden besuchen, wo „unter anderem der Gitarren-Unterricht ein Hauptfach sein wird.“