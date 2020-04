Auf Tom Taufer aka „DJ Deladigo“ wartet diesen Donnerstag eine besondere Aufgabe.

privat Tom Taufer legt am Donnerstag, 17 Uhr, erneut auf.

Seine „After HomeWork-Sessions“ am Balkon in der Wilhelm Stephan-Straße haben unüberhörbar Zustimmung widerfahren. Die Klientinnen und Klienten des Betreuungszentrums in der Theresienau haben die letzten Ausgaben mit Begeisterung wahrgenommen, mit Tom Kontakt aufgenommen, womit er nun auch speziell für sie auflegen wird. Für den Hörgenuss werden die Betreuten ins Freie verlegt. Der Auftritt ab 17 Uhr wird auch live auf Facebook übertragen.

www.facebook.com/Deladigo