Biedermannsdorfer Volksschulkinder besuchten Feuerwehr

Hauptbrandinspektor Werner Wlaschitz begrüßte die Kinder, anschließend wurden die Mädchen und Buben in vier Gruppen aufgeteilt. Abwechselnd besuchten sie verschiedene Stationen, an denen die persönliche Schutzausrüstung vorgestellt wurde, erklärt wurde, wie die Alarmierung und generell Notrufnummern funktionieren, wie man das Hydraulisches Rettungsgerät, also Bergeschere und Spreizer, handhabt. Vorgestellt wurden auch die Atemschutzgeräte und als letzte Station kamen die Kinder zum Zielspritzen und zur Erläuterung der Fahrzeuge.

In so eine Feuerwehrjacke muss man erst hineinwachsen. Foto: FF Biedermannsdorf

Große Pause im Aufenthaltsraum der Feuerwehr

Zwischen den Stationen konnten die Kinder auch noch ihre „große Pause“ im Aufenthaltsraum des Feuerwehrhauses abhalten. Besonders gefreut hat die FF Biedermannsdorf, dass einige Kinder reges Interesse an der Feuerwehr und der erst kürzlich neu gegründeten Kinderfeuerwehr gezeigt haben. Das nächste Treffen der Kinderfeuerwehr findet am Donnerstag, den 11. Mai um 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus statt. Alle interessierten Kinder sind herzlich willkommen. Nach aufregenden zweieinhalb Stunden und einem Gruppenfoto wurden die Kinder mit dem Tanklöschfahrzeug und dem Rüstlöschfahrzeug wieder zurück zur Volksschule gebracht.

So ein Spreizer ist ganz schön schwer. Foto: FF Biedermannsdorf

