Alexandra Riedl von der Trafik in Laxenburg wünscht sich nichts sehnlicher als eine Hundefreilaufzone im Ort. Um dem Wunsch Nachdruck zu verleihen, hat Grünen-Gemeinderat Reinhard Paulesich eine Unterschriftenaktion gestartet. Unterschrieben werden kann in der Trafik, seit Kurzem auch in der Apotheke. Auch Apothekerin Heidrun Kern ist eine große Hundefreundin und wünscht sich diese Möglichkeit für ihren eigenen Vierbeiner.

Riedl erläutert: „Wenn ich mit meiner tschechischen Wolfshündin ‚Bonita‘ spazieren gehe, habe ich sie an der Leine. Denn sonst kann es passieren, dass sich Spaziergänger ohne Hund vor ‚Bonita‘ fürchten und es zu unguten Szenen kommt. Das möchte ich vermeiden.“

Gemeinde auf der Suche nach passendem Grund

Dass sich die Besitzer von Hunden eine solche Zone wünschen, weiß Bürgermeister David Berl, ÖVP, längst. „Mich haben schon einige Telefonate erreicht, bei denen Leute wissen wollten, warum es bis jetzt keine Freilaufzone gibt. Für mich ist die Antwort darauf ganz einfach, weil die Gemeinde bis jetzt kein geeignetes Grundstück dafür gefunden hat.“

Paulesich kann sich einen Bereich neben dem Friedhof genauso dafür vorstellen wie im Bereich des Kaisergartens.

Zwei Örtlichkeitensind ausgeschieden

Aber genau davon ist Berl nicht überzeugt. „Eine solche Zone neben dem Friedhof halte ich im Hinblick auf Begräbnisse für ungeeignet, weil das Gebell der Hunde sicher stören würde. Und im Bereich des Kaisergartens überlegen wir, einen Abenteuerspielplatz für unsere Kinder anzulegen“, sagt Berl. Er möchte sich dem Thema nicht verschließen: „Wir brauchen ein geeignetes Grundstück. Haben wir dieses gefunden, dann steht einer Hundefreilaufzone nichts mehr im Wege.“