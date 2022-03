An spontaner Hilfe mangelt es im Bezirk Mödling keinesfalls

In vielen Bezirksgemeinden haben Friedenskundgebungen stattgefunden, zudem werden und wurden Initiativen gesetzt, um Geld- und Sachspenden zu lukrieren. In Vösendorf gab es am Montag eine Sammelaktion am Wirtschaftshof. Andrang und die Hilfsbereitschaft waren schon in den frühen Morgenstunden enorm, bedankte sich Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP.

Mehrere Gemeinden aus der Umgebung sind dem Aufruf gefolgt und haben sich an der Aktion beteiligt. Koza hat ein nicht ungefährliches Ziel: „Wir bringen die Sachspenden direkt ins Gebiet vor Ort. Ich bin mit dem Innen- und Verteidigungsministerium in Kontakt, um alle rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Einreise in die Ukraine abzuklären.“

Essen, trinken, zuhören für den guten Zweck

„Laxenburg hilft“ heißt es am Samstag, 5. März, im Pfarrsaal und Pfarrgarten, wo ein Benefiz-Event für die Menschen aus der Ukraine über die Bühne gehen wird. Gemeinsam mit der ORF Aktion „Nachbar in Not“ haben sich auf Initiative von Bürgermeister David Berl, ÖVP, zahlreiche Laxenburger Gastronomiebetriebe, Vereine, Institutionen oder auch Firmen spontan bereit erklärt, mitzuhelfen.

Jetzt werden nur noch zahlreiche Gäste gebraucht, die von 12 bis 21 Uhr vorbeischauen, essen, trinken oder der Musik zuhören (mittags Wiener Süßholz-Schrammeln und Wiener Lieder, am Nachmittag Harmonika Duo und abends gibt es Jazz) und so für ein gutes Spendenergebnis sorgen.

St. Gabriel wäre für Flüchtlingsaufnahme bereit

Auch die Frage der Unterbringung von Flüchtlingen stellt sich vermehrt. St. Gabriel- Rektor Pater Franz Helm SVD hat bereits eine Anfrage der Caritas erhalten, ob es möglich ist, Menschen aus der Ukraine aufnehmen zu können. „Die Umsetzung dürfte aber schwierig werden, weil die Infrastruktur dafür nicht mehr besteht“, merkt Helm an.

Die Caritas hat die Einrichtung in Maria Enzersdorf 2019 geschlossen, weil die Unterstützung des Landes Niederösterreich (Landesrat Gottfried Waldhäusl, FPÖ) eingestellt wurde. „Wir Steyler Missionare hätten natürlich keine Einwände. Wir haben uns auch in der Vergangenheit immer für den Erhalt des Flüchtlingshauses St. Gabriel ausgesprochen und eingesetzt“, betonte Helm.

Die Steyler Missionare haben selbst nur mehr einen sehr begrenzten Bereich des Missionshauses zur Nutzung als Wohnbereich für die Patres und Brüder. In einem weiteren Trakt ist das Pflegeheim für die pflegebedürftigen Ordensmitglieder untergebracht. Allerdings: Alle anderen Teile des Missionshauses sind derzeit verpachtet (Lebenswelten St. Gabriel Büros, Werkstätten, Praxisräume, Ateliers, eine Schule und das GABRIUM) oder sind für eine andere Nutzung bereits verplant.

