Mars macht auch im Tierschutzhaus Vösendorf mobil

Unüberlegte Anschaffung, geänderte Lebensumstände und finanzielle Herausforderungen – diese Faktoren lassen die Anzahl der Hunde und Katzen im Tierheim nach oben schnellen. Gleichzeitig verhindern Vorurteile über Tierheimtiere eine Adoption. Mars Austria (Heimtiernahrungsfabrik in Bruck/Leitha) und Tierschutz Austria (TSA) arbeiten seit Jahresbeginn zusammen, damit mehr Tiere aus Tierheimen ein neues Zuhause finden.

200 Hunde, 300 Katzen warten auf neue Besitzer

„Aktuell zeigt sich aber auch, dass sich viele Menschen wegen der Teuerung ihr Tier einfach nicht mehr leisten können“, gibt TSA-Sprecher Jonas von Einem zu bedenken. Zu kämpfen habe man auch mit tierischen Opfern von Modeerscheinungen: Sobald bestimmte Rassen oder Tierarten in Mode sind, werden diese massiv nachgefragt. Auch der Handel mit Welpen dieser Rassen boomt, diese werden in der Folge auch von wenig seriösen Quellen angeboten. Viele dieser Tiere haben später mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, deren medizinische Behandlung die Besitzerinnen und Besitzer überfordert. Außerdem werden immer mehr Fundtiere im Tierschutzhaus abgegeben – eine Entwicklung, die Tierschutz Austria Sorge bereitet. Derzeit warten alleine in Vösendorf 200 Hunde und 300 Katzen auf ein neues Zuhause, adoptiert werden kann aus ganz Österreich.



„Alle Tiere verdienen ein liebevolles Zuhause“, sagt Mars Austria-General Manager Kim Smet. „Umso wichtiger ist es, das Thema Tieradoption gegenüber Freunden und Bekannten anzusprechen. Denn möglicherweise gibt es auch im eigenen Umfeld Missverständnisse über Tierheimtiere. Wir bitten jedenfalls alle, die einen Hund oder eine Katze in der Familie aufnehmen möchten, eine Adoption in Betracht zu ziehen.“

Auch wer kein Tier bei sich aufnehmen will, könne helfen. Das Tierschutzhaus in Vösendorf ist auf Spenden angewiesen, damit die Tiere optimal versorgt und auf die Vermittlung in eine neue Familie vorbereitet werden können. Geldspenden können am flexibelsten eingesetzt werden.

Nunmehr gab es eine Unterstützungsaktion von Mars Austria für das Tierschutzhaus in Vösendorf. Wer Tiernahrung der Marken Sheba oder Pedigree kaufte, unterstützte zugleich die Hunde und Katzen im Tierschutzhaus. Denn für drei gekaufte Portionen spendet Mars eine Mahlzeit an TSA. Smet freute sich „über die Mithilfe vieler tierlieber Menschen, wodurch wir noch mehr Näpfe im Tierschutzhaus füllen können.“