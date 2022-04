Ukraine-Hilfe bis Tierschutz im Bezirk Mödling

Werbung

Bei der Bezirkshauptmannschaft erkundigte sich Waldhäusl über den Stand der Dinge in seinem Ressort „Grundversorgung und Sozialhilfe“. „Die Frage ist, wie agiert das AMS Mödling, um positiv Aufenthaltsberechtigte in ein Beschäftigungsverhältnis zu bringen. Mit einer Quote von 20 Prozent ist Mödling gut unterwegs, die Vermittlungsquote bei Asylberechtigten liegt im NÖ Bezirksdurchschnitt bei 30 Prozent“, lässt Waldhäusl wissen. Auch, um die Auswirkungen der Ukraine-Krise abzuwickeln, sei die Bezirkshauptmannschaft gefordert.

„Die Behörde muss schauen, dass gemeldete Personen in die Grundversorgung kommen. Da gibt es aber von mir die Vorgabe, dass die Hilfsbedürftigkeit geprüft werden muss.“

Schon knapp 900 Ukrainer im Bezirk Mödling

Mit Stand 31. März halten sich 854 Personen aus der Ukraine, überwiegend Frauen und Kinder, im Bezirk Mödling auf. 367 davon sind bereits in die Grundversorgung aufgenommen. „Viele haben den Weg dorthin aber noch nicht gefunden, dafür muss man einen entsprechenden Antrag stellen. Mittlerweile sind auch mobile Teams unterwegs, um die Menschen polizeilich zu erfassen. „Die Geräte dafür mussten wir auch erst anschaffen“, betonte Waldhäusl.

Caritas & Diakonie checken Quartiergeber

Die Grundversorgung betrifft die von der Gemeinde gemeldeten Quartiere, private Quartiergeber werden von der Caritas und der Diakonie auf ihre Eignung geprüft, „der Quartiergeber muss sich mit den Flüchtlingen selbst auf einen Betrag einigen, denn nach Erhalt der Blauen Karte haben auch die Flüchtlinge Anspruch auf Taggeld“. Mödling sei auch durch die Wien-Nähe „einer durch die Ukrainekrise meistbetroffenen Bezirke“, merkte Waldhäusl an.

Volksbegehren startet in Vösendorf

Auch das Volksbegehren gegen Lebendtiertransporte wird im Bezirk Mödling starten. Dazu wird Waldhäusl den entsprechenden Auftakt „gemeinsam mit Madeleine Petrovic von Tierschutz Austria“ in Vösendorf setzen. „Es ist verrückt, lebende Tiere für den Profit einiger weniger quer durch ganz Europa zu transportieren. Die Tiere müssen zum nächstgelegenen Schlachthof gebracht werden und dürfen nur in gekühltem oder tiefgefrorenen Zustand weitertransportiert werden.“

