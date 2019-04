„Die Räuberpassion“ bringt im Rahmen des Viertelfestivals NÖ 2019 die Geschichte eines der spektakulärsten Verbrecher Österreichs auf die Bühne: in mitreißenden Liedern und spritzigen Dialogen, die nichts für schwache Nerven sind.

Möadaliada und oage Gschichtn

Nikolaus Schmidhofer, genannt der Holzknechtseppl, war einer der unglaublichsten Räuber des Landes – und ist dennoch erstaunlich unbekannt. Mit seiner fünfzigköpfigen Bande, den Stradafüßlern, hat er die Grenzregion im südlichen Niederösterreich mit Mord und Brand in Atem gehalten. Sein Zeitgenosse Grasel wirkt gegen ihn ziemlich harmlos: Der Holzknechtseppl hängte seine Opfer gerne verkehrt auf, manche mit dem Kopf im Ameisenhaufen. Andere ließ er auf Bäume klettern, nur, um sie anschließend herunterzuschießen.

200 Jahre später bringen Musiker und SchauspielerInnen aus der Region das Leben des Nikolaus Schmidhofer auf die Bühne. „Die Räuberpassion“ erzählt es in Liedern, dunkel und hart wie die brutalen Taten der Stradafüßler, und Szenen, in denen tiefschwarzer Humor aufblitzt. Ein Abend an der Schnittstelle zwischen Geschichte und Gschicht’l, zwischen Erzählung, Fake-News und alternativen Fakten.

Die Dialekttexte dazu stammen von Nikolaus Link, aufgewachsen im selben Ort wie der Holzknechtseppl selbst: Edlitz in der Buckligen Welt. In den Texten finden sich zahlreiche historische Originalzitate. Sie machen klar, dass kaum etwas brutaler ist als die Wirklichkeit – und Räuberromantik nur Fiktion.

Auf der Bühne zu sehen sein werden die Edlitzer Schauspielerin Viktoria Hillisch, Kabarettist Georg Bauernfeind und der Trattenbacher Schauspieler Ernst Tauchner sowie sein Bruder Manfred als Leadsänger der Band mit Stefan Trenker, Georg Winter und Alex Panrok. Historische Quellen besagen, dass die Hinrichtung des Holzknechtseppl im November 1828 20.000 Schaulustige angezogen hat. So viele werden es bei den vier Aufführungen der „Räuberpassion“ im Rahmen des Viertelfestivals nicht sein: Denn „Die Räuberpassion“ wird, passend zum Stoff, in vier Gasthäusern in Trattenbach, Edlitz, Thernberg und Mödling zu erleben sein. Geschichte am Ort des Geschehens, so nah und unmittelbar, dass Gänsehaut