„Schon jetzt Engpässe“: Früh buchen lohnt sich bei der Urlaubsplanung

Wer diesen Sommer auf Urlaub fahren will, muss schnell sein. Das weiß Fachgruppenobfrau, Kommerzialrätin Sabine Riedl („Optimal Reisen“) und rät, so rasch wie möglich zu buchen: „Speziell für den Sommer wurde heuer sehr früh gebucht. Ich denke, es haben gerade sicher schon zwei Drittel der Leute ihren Urlaub gebucht oder in Planung.“ Wer auf Last-minute-Angebote hofft, könnte dieses Jahr enttäuscht werden, warnt Riedl: „Es wird eher keine Schnäppchen geben, weil die Kapazitäten noch nicht auf dem Niveau von 2019 sind und es deshalb zu Engpässen kommen wird. Man merkt das jetzt schon bei den Hotels.“ Neben den allzeit beliebten Reisezielen wie Kroatien, Italien, der Türkei und dem Spitzenreiter Griechenland, sind es seit ein paar Jahren vor allem die nordischen Länder, die im Sommer besucht werden. Im Frühjahr und Herbst sind es oft weiter entfernte Destinationen wie Thailand oder Marokko.

Teuerung macht keinen Halt vor Reisen

„Wie die Leute reisen ist auch sehr durchmischt. Städteflüge sind wieder im Kommen, aber auch Busreisen sind gerade beliebt, ebenso wie Kreuzfahrten auch. Natürlich gibt es auch immer Selbstfahrer für näher gelegene Urlaubsziele“, erzählt Riedl. Einschränkungen aufgrund der Teuerungen kann sie aktuell noch nicht feststellen: „Ich muss sagen, heuer bemerke ich noch nichts, weil man sieht, dass die Kunden einfach wegfahren und Urlaub machen wollen nach drei Jahren.“

Sabine Riedl rät so schnell wie möglich Urlaub zu buchen oder außerhalb der Hauptreisezeiten zu verreisen. Foto: Michaela Habinger, Michaela Habinger

Alina Zika, selbstständige Reisebürokauffrau aus Münchendorf, bietet auf ihrer Webseite „Alinas-Reisen“ einen kostenlosen Preisvergleich von Reiseangeboten an. Sie macht die Teuerungen dafür verantwortlich, dass mehr gespart wird: „Es wird viel mehr verglichen, weil die Preise doch um einiges gestiegen sind. Die Kunden überlegen meist länger und buchen auch vermehrt Selbstverpflegung oder auch Camping.“ Ganz auf den Urlaub verzichten würden jedoch wenige. „Die Leute sind sehr urlaubslustig, weil es die letzten Jahre nicht so möglich war. Ich habe wirklich das Gefühl, viele wollen das jetzt nachholen“, meint Zika. Besonders fiel das in den Wintermonaten auf, in denen viele aus der Kälte in den Süden reisten: „Unabhängig von Schulferien oder Familie werden die warmen Destinationen gerne in Anspruch genommen. Fernreisen wie Thailand sind eine gute Möglichkeit, um den kalten Temperaturen zu entfliehen.“

Kunden wollen nach COVID „einfach nur wieder wegfahren“

Auch Petra Grohe, Filialleiterin des Raiffeisen Reisebüros Mödling, bemerkt, dass vor allem Fernreisen wieder im Trend sind: „Es ist sehr durchmischt, aber wir buchen heuer viele Kreuzfahrten, Amerika ist wieder ein Thema und im Winter war Thailand sehr beliebt. Dadurch, dass die COVID-Bestimmungen gefallen sind, hat sich die Nachfrage nach Fernreisen wieder vermehrt.“ Wie viel und ob beim Reisen gespart wird, unterscheide sich stark unter den Kundinnen und Kunden. „Es gibt immer wieder Leute, die noch abwarten wollen, wie sich die Preise entwickeln, andere wiederum sagen, ihnen ist es egal und sie wollen einfach nur wieder wegfahren. Es ist wirklich eine Hälfte so und die andere so“, erzählt Grohe. Um zu sparen, buchen viele Menschen mittlerweile früher, verantwortlich dafür seien die Flugpreise: „Es fällt auf, dass nicht mehr viel abgewartet wird, weil es nur noch selten spontane Schnäppchenangebote gibt. Die Flugpreise steigen mit der Auslastung, deshalb lohnt es sich, früh dran zu sein. Außerdem fällt jetzt die Unsicherheit durch COVID weg und man kann besser in die Zukunft planen.“

