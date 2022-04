Endlich wieder ab in den Süden: In Mödlinger Reisebüros wird gebucht

Werbung

In den Reisebüros kehrt nach zwei Jahren Ausnahmezustand durch die Coronapandemie langsam wieder Normalität ein. Sabine Riedl, Fachgruppenobfrau der Reisebüros Niederösterreichs in der Wirschaftskammer NÖ und Geschäftsführerin von „Optimal Reisen“ in Perchtoldsdorf hat einen guten Einblick in der derzeitigen Lage der Reisebüros. Sie erklärt: „Schon seit letztem Sommer wird wieder mehr gebucht und seit Jänner läuft es wirklich wieder sehr gut. Viele Kunden, die im Internet gebucht haben, finden ihren Weg wieder zurück ins Reisebüro oder zum ersten Mal ins Reisebüro, weil sie die Sicherheit schätzen.“ Derzeit punkten Reisebüros auch durch ihre Auskunft zu COVID-Bestimmungen. „Wir sagen den Kunden immer die aktuelle Coronalage, welche Verpflichtungen sie haben, welche Maßnahmen gelten, welche Einreiseformulare sie ausfüllen müssen. Da kommen viele Leute, die alleine überfordert wären“, erklärt Riedl.

Während die Reisen ins Ausland wieder hoch im Kurs stehen, gibt es noch Probleme mit Menschen, die in Österreich urlauben wollen: „Alles, was Städte- oder Kongresstourismus betrifft, ist nach wie vor sehr schwierig, weil wir in Österreich noch die 3G-Regel bei der Einreise haben. Andere Länder haben ihre Bestimmungen schon viel mehr gelockert. Deshalb hinkt das bei uns leider sehr hinterher.“ Auch für Einheimische ist Österreich als Reisedestination im Moment weniger attraktiv als während der Pandemie: „Jeder will seine Zehen ins Meer stecken. Außerdem ist das Wetter bei uns viel wechselhafter und auch wegzufliegen und nicht mehr zu fahren ist ein riesiges Bedürfnis vieler Kunden.“ Das beobachtet auch Petra Grohe, Filialleiterin der „Raiffeisen Reisen“ Mödling. „Die Kunden möchten nach der Zeit, in der sie zu Hause waren, wieder in die Ferne und ans Meer. Das merken wir stark“, berichtet Grohe.

„Eine Weile gab es noch Verunsicherung wegen des Ablaufrahmens des Grünen Passes. Aber nachdem das jetzt verlängert wurde und auch immer mehr Einreisebestimmungen gelockert werden, ist uns sehr geholfen“, führt die Filialleiterin weiter aus . Die Motivation, wieder in den Urlaub zu fahren, wird jedoch auch durch den Ukrainekrieg und die aktuellen Teuerungen bei einigen Kunden gebremst. „Grundsätzlich ist das Interesse da, aber nicht jede Anfrage wird gebucht. Für manche ist es doch noch zu unsicher“, erzählt Grohe.

Die Reisen, die gebucht werden, führen vor allem in die Wärme und nach zwei Jahren vermehrtem Heimaturlaub wieder in die Ferne: „Mauritius, Malediven, die Karibik und Kreuzfahren – wird alles wieder gebucht.“

