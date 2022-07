FF Wr. Neudorf im Einsatz: Brand im Industriezentrum NÖ Süd

Werbung

Aus bisher unbekannter Ursache (die Brandermittlungen durch die Polizei wurden aufgenommen) geriet eine Trocknungsmaschine in einer Fabrikhalle in Brand. Neben der telefonischen Anzeige am Feuerwehrnotruf 122, schlug auch die automatische Brandmeldeanlage Alarm.

Nach Ankunft der um 16:22 Uhr alarmierten Feuerwehr am Einsatzort führten die Mitarbeiter bereits erste Löschmaßnahmen über die vorhandenen Wandhydranten durch. Aufgrund der immer stärker werdenden Rauchentwicklung in der Halle ließ Einsatzleiter und Wiener Neudorfs Feuerwehrkommandant Walter Wistermayer den betroffenen Bereich räumen, die Stromversorgung unterbrechen sowie den Rauch- und Wärmeabzug am Dach öffnen.

In weiterer Folge wurde der Brand durch die Vornahme zweier handgeführter Strahlrohre sowie durch die Einspeisung in eine, in der Maschine fix verlegte, Rohrleitung durch die Feuerwehr Wiener Neudorf bekämpft.

Durch den massiven Löschangriff konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und die Temperaturen im Inneren der Maschine reduziert werden. Der dadurch verursachte hohe Wasserverbrauch wurde in der Erstphase durch das Großtanklöschfahrzeug (HLF 4) und zwei Hydranten abgedeckt. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde die benötigte Wasserversorgung aus dem am Firmengelände vorhandenen (Lösch-)Teich sichergestellt.

Neben dem Löscherfolg im Innenangriff verliefen auch die Kontrollen aus dem Korb der Drehleiter positiv. Trotz der anfänglich hohen Temperaturen in der Maschine kam es zu keinen Sekundärbränden der Dacheindeckung oder in den Abluftrohren.

Nach umfangreichen Nachlösch- und Kontrollarbeiten mit mehreren Wärmebildkameras konnte um 17:45 Uhr für die knapp 30 Feuerwehrmänner das „Brand aus“ gemeldet werden.

Feuerwehrkommandant Walter Wistermayer lobte im Zuge einer Nachbesprechung seine Mannschaft: „Wir haben gemeinsam einen tollen und professionellen Job geleistet, während andere den Sommertag im Schwimmbad oder am Teich genießen konnten – danke für euren freiwilligen Einsatz“.

