Angeklager soll im Bezirk Mödling Mädchen missbraucht haben

Angeklagt ist ein 35-jähriger Mann, der mehrere Mädchen, zum Tatzeitpunkt zwischen sechs und zehn Jahre alt, in der Zeit von 2014 bis 2021 sexuell missbraucht haben soll. Der Sporttrainer befand sich in Ausbildung zum Kinder-Betreuer und hatte so den entsprechenden Zugang. Was mit Fotos und dem Betasten beim Training anfing, endete mit Gewalt und Freiheitsentzug, um die Kinder gefügig zu machen.

So soll der Angeklagte unter anderem zwei Mädchen im Badezimmer eingesperrt und missbraucht haben. Bei dem Angeklagten wurden im Zuge mehrerer Hausdurchsuchungen gut versteckte Datenträger mit hunderttausenden kinderpornografischen Bildern und Videos gefunden. Teile davon soll er selbst fotografiert und gefilmt haben. Laut Staatsanwaltschaft habe sich der Mann zuerst leugnend verhalten, bevor er angesichts der Beweise ein Geständnis ablegte.

Seine Verteidigerin wies in ihrem Anfangsplädoyer darauf hin, dass er sich als Sporttrainer für Erwachsene beworben habe und ihm sein Chef dann auch Kinder zugeteilt habe. Da erst habe er seine Neigung entdeckt und nicht gewusst, wie er damit umgehen solle. Das Bild des Mannes, der sein Leben lang darauf hingearbeitet habe, etwas derart Böses zu tun, wie es die Anklage dargestellt habe, sei falsch.

Der Angeklagte bekannte sich zu Beginn des Prozesses „schuldig, vollkommen schuldig“, bevor die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt wurde.

Das Urteil steht fest: 12 Jahre Freiheitsstrafe und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher sowie Tätigkeitsverbot. Es ist nicht rechtskräftig.

