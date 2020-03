Die Vienna Business School (VBS) Mödling ist vielsprachig. Das hat Valentina Pernat aus dem 5. Jahrgang der Management HAK Europa nachdrücklich unter Beweis gestellt. Sie darf sich nach dem Fremdsprachenwettbewerb der Begabungs- und Begabtenförderung des Landes NÖ in St. Pölten Landesmeisterin nennen.

Im „Switchbewerb“ musste sie einerseits eine zweisprachige Unternehmenspräsentation ausarbeiten, andererseits spontan Fragen zur Firma, zur Firmenstruktur, -philosophie und allgemeinen Themen abwechselnd in italienischer und englischer Sprache beantworten. Als Prüfer standen Native Speaker parat.

Pernat vertritt nunmehr Niederösterreich bei den österreichischen Staatsmeisterschaften, dem „CEBS Sprachencontest“, am 16. und 17. April in Linz.

Auf den Bewerb wurde das Sprachentalent von Englischprofessor Günter Spreitzhofer, Alina Czerny, Italienischpädagogin Sarah Trestl und Enrico

Taratini vorbereitet. Er ist in diesem Schuljahr als Erasmus-Fremdsprachenassistent für Italienisch an der VBS tätig, betreut die italienischlernenden Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge im Unterricht, in speziellen Förderkursen, in der Vorbereitung auf die Standardisierte Reife- und Diplomprüfung und Wettbewerbe.

Silber gab’s für Simon Stadler aus dem 5. Jahrgang Management HAK Plus im Englisch-Wettbewerb.VBS