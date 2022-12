Hotspot für Lkw-Verkehr in Biedermannsdorf

Der Lkw-Verkehr ist auf etlichen Abschnitten von Niederösterreichs Autobahnen heuer weiter gestiegen und liegt dort bereits über dem Vor-Corona-Niveau, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Asfinag zeigt.

Christian Gratzer, Sprecher des VCÖ, merkt an: „Das liegt einfach am Ballungsraum Wien und am Industriezentrum NÖ Süd. Insgesamt ist die Anzahl der Lkw-Fahrten sehr hoch, auch wenn die Anzahl der Fahrzeuge generell nicht gestiegen ist.“ Um eine Trendwende herbeizuführen, sei es notwendig, dass Unternehmen „für mehr betriebliche Gleisanschlüsse sorgen müssen“, sagt Gratzer. In Zukunft sollte klar sein, „dass Industriebetriebe oder Industriezentren nur dort entstehen sollen, wo es auch Bahnanschlüsse gibt“.

„Die Belastung durch den Lkw-Verkehr muss generell reduziert werden. Dort, wo man dritte Fahrspuren errichtet hat, dienen diese oft als rollende Lagerhallen“

Christian Gratzer

Manche Firmen gingen hier bereits mit gutem Beispiel voran. Um mehr Güter auf die Schiene zu bekommen, sei laut VCÖ die Einführung einer Lkw-Mindestmaut unumgänglich. Neue Straßen zu bauen, löse das Problem nur bedingt. „Die Belastung durch den Lkw-Verkehr muss generell reduziert werden. Dort, wo man dritte Fahrspuren errichtet hat, dienen diese oft als rollende Lagerhallen“, sagt Gratzer.

Auch sei zu hinterfragen, ob es notwendig sei, Lebensmittel quer durch Europa zu transportieren, Lebendtiertransporte inklusive.

Neue Lärmschutzwand minimiert die Belastung

Zumindest die neue Lärmschutzwand bei Laxenburg und Biedermannsdorf ist beinahe fertig. Voraussichtlich ab Donnerstag stehen wieder in beiden Fahrtrichtungen alle Fahrspuren in der gewohnten Breite zur Verfügung. Die Abschlussarbeiten laufen noch – ohne Störung des Verkehrs – bis Montag, 12. Dezember. Die Asfinag hat dafür 29 Millionen Euro investiert.

