Alle Veranstaltungen im Bezirk Mödling.

MITTWOCH, 13. JUNI

Mödling: Beratung. Konsumentenberatung von 9 bis 12.30 und von 13 bis 16 Uhr in der Arbeiterkammer Franz Skribany-Gasse 6.

Mödling: Musik. kunstraumarcade, 19.30 Uhr, Musik: Marwan Abado-Oud, Aus „Arcadien“ lesen Heinz Heisl, Hanno Millesi, Patricia Brooks, Erika Kronabitter, Hauptstraße 79. 0664/7675143.

Gießhübl: Musik. Sommerkonzert der Musikschule, 18.30 Uhr, Seestesaal, Perlhofgasse 2B.

Guntramsdorf: Lesung. Märchencafé „Das hässliche Entchen“, 14 Uhr, Eltern Kind Zentrum, Falkengasse 2. 0676/7500401.

Maria Enzersdorf: Info. Gratis-Erstberatung bei Rechtsangelegenheiten, Anwältin Doris Bettina Fürtbauer, 15 bis 17 Uhr, Rathaus, 0676/88403/0.

Maria Enzersdorf: Info. Öffentliche Gemeinderatssitzung, 19 Uhr, Riefelsaal, Schloss Hunyadi, Schlossgasse 6.

Münchendorf: Treffen. Einladung zum Frühstück mit Kindern um 9.30 Uhr am Gemeindeamt.

Wiener Neudorf. Theater. Kasperl & Co um 15.30 Uhr jeden ersten Mittwoch im Monat am SCS Water Plaza (Eingang 3).

Wiener Neudorf: Info. Eltern Infoabend für Ferienaktion, 18.30 Uhr, Volksschule.

Wienerwald/Sulz: Vortrag. Umwelt- und Naturschutz Stammtisch ab 18 Uhr in Stelzers „Wöglerin“, Linke Wöglerin 2, Sulz. Infos: 0680/2333188, Karl Hirschmugl.

DONNERSTAG, 14. Juni

Mödling: Theater. „Tea & Sympathy“, 19.30 Uhr, Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Achau: Ferienspiel. Anmeldung Sommerkurse: Programmieren, Tanz, Theater, Ausflüge, Klettern, Filme drehen. www.kurse-achau.at/kurse/kinder-sommerprogramm

Brunn am Gebirge: Info. Tag der offenen Tür bei TÜV Austria, Campus, 9 bis 17 Uhr, Campus 21, TÜV- Austria Platz 1, 0504548100. www.tuv-akademie.at

Guntramsdorf: Info. „Wegfall des Pflegeregresses“, Sprechstunde, Christa Tauschek, Rathaus, 3. Stock.

Hinterbrühl: Theater. Lastkrafttheater: „Lieben und Lachen in der guten alten Zeit“ (Arthur Schnitzler), 19.30 Uhr Weissenbach Haus, Feuerwehr Weissenbach.

Perchtoldsdorf: Aktion. „Wein&viel mehr“ Perchtoldsdorfer Winzer präsentieren sich, 17 bis 24 Uhr, vor der Burg.

Perchtoldsdorf: Wandern. Heideführung, 18 Uhr, Perchtoldsdorfer Heide, Treffpunkt: Heideparkplatz Lohnsteinstraße. 0676/7099664.

Vösendorf: Musik. Klassenabend Gitarrenklasse von Marcus Harrison 18 Uhr, Musikschule, Badgasse 2.

Wiener Neudorf: Treffen. Windelrockertreffen, 15 bis 17 Uhr, Seniorenzentrum, Schloßmühlplatz 3.

Wiener Neudorf: Jahreskonzert der Musikschule, 18.30 Uhr, Franz Fürst Freizeitzentrum, Eumigweg 1-3.

FREITAG, 15. Juni

Mödling: Aktion. Tag der offenen Tür im Wasserwerk, weltweiter „Trinkwassertag“, 8 bis 16 Uhr, Quellenstraße 15.

Mödling: Aktion. Tag der offenen Tür bei Knorr-Bremse & Zelisko: 100 Jahre Zelisko und 50 Jahre Knorr-Bremse; ab 11 Uhr mit Infopoints zum Kennenlernen der Betriebe. Beethovengasse 43-45.

Mödling: Theater. „Kasperls Feenzauber“ (2+) MÖP, 16 Uhr, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Mödling: Musik. 1. kleines Waldkonzert beim Waldklassenzimmer, 19 Uhr, Blasmusikkapelle der Stadt Mödling.

Mödling: Theater. „Tea & Sympathy“, 19.30 Uhr, Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Mödling: Theater. Premiere: „Boeing Boeing“, Karl Theater Gießhübl, 19.30 Uhr, Arbeiterkammersaal, Franz Skribany-Gasse 6.

Biedermannsdorf: Fest. Maibaum umschneiden, 18.30 Uhr, vor Jubiläumshalle, Musik und Kulinarik.

Breitenfurt: Fest. „SKB Wies’n-Fest“, 18 Uhr, Sportplatz Breitenfurt, 21 Uhr: SKB Playbackshow.

Breitenfurt: Musik. Sommerkonzert, von Bach bis Roussel“, 19 Uhr, Museum, Kardinal Piffl-Platz 1. (Ismene Mayersbach /Querflöte, Alexander Menches /Klavier). 0664/410 5768.

Gumpoldskirchen: Fest. Zeltfest des 1. SVG Gumpoldskirchen, 15 Uhr, Turnier, 19 Uhr, „Music for Life“, Kinder–Playbackshow, 20 Uhr Screen WM Spanien Portugal, am Sportplatz.

Gumpoldskirchen: Musik. „Mixturium – Volksschule“, 17 Uhr, Turnsaal, Schulgasse 18.

Guntramsdorf: Vortrag. „Jetzt esse ich mit den Großen“, 11 bis 13 Uhr, Eltern Kind Zentrum, Falkengasse 2. 0676/7500401.

Guntramsdorf: Aktion. „Kulturmix“ (3 have FUN, licht & rauch, Chorvereinigung Eichkogel, Unisono, Zinkl & Strobl, Gerhard Aflenzer Formation), 19 Uhr, Wiese der Pfarre St. Josef, Dr. Karl Renner Straße 19.

Kaltenleutgeben: Fest. Abschlussfest ASK Kaltenleutgeben, Livemusik, 19 Uhr Sportplatz, Hauptstraße 12A.

Laxenburg: Fest. „Tag des Hilfswerks 2018“, Grillfest, 17 bis 22 Uhr im Rathauspark.

Maria Enzersdorf: Markt. Briefmarken-Flohmarkt, 9 bis 12 Uhr, Missionsprokur St. Gabriel, Grenzgasse 111.

Perchtoldsdorf: Aktion. „Wein&viel mehr“ Perchtoldsdorfer Winzer präsentieren sich, 17 bis 24 Uhr, vor der Burg.

Perchtoldsdorf: Show. Sommergala des Turnvereins, 18 Uhr, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 0676/6870676.

Vösendorf: Fest. 28. Ortsstraßenfest, 17 Uhr, Eröffnung am Kirchenplatz, 21 Uhr Big Band, 21. 30 Fackeltanz, Sonnwendfeuer, Schlosswiese.

Vösendorf: Fest. Das Mödlinger Sommernachtsfest 2018, 21 Uhr, Event Arena Vösendorf, Marktstraße 13. Schülerparty: Musik: LUCS, Yellohips, DJ MATTU, Flowmotion - DJ, Mackzmission TV - Maximilian Knab aka der PIZZABOY von Katja Krasavice. office@bonkersnetwork.at

Wiener Neudorf: Festwoche. „Activity Youngstars“, Abschlussshow, 18.30 Uhr, Freizeitzentrum Festsaal.

Wienerwald/Sittendorf: Juniorkonzert der Schubertmusikschule, 18 bis 21 Uhr, Heiligenkreuzer Straße 22.

SAMSTAG, 16. Juni

Mödling: Aktion. Gesundheitstag 2018, 10 bis 16 Uhr Thema „Die Heilkraft der Kräuter“, Europahalle, verschiedene Infostände, Lerchengasse 18.

Mödling: Fest. Parkfest der Sportunion Mödling, 10 Uhr, kulinarische Spezialitäten und Showprogramm, Museumspark, Lerchengasse, Josef Deutsch Platz.

Mödling: Theater. „Kasperls Feenzauber“ (2+) MÖP, 16 Uhr, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Mödling: Fest. Literarische Gesellschaft, Ausblicke und Ehrungen, 17 Uhr, Vorschau auf kommende kulturelle Ereignisse, Museum, Josef Deutsch Platz 2.

Mödling: Theater. „Tea & Sympathy“, 19.30 Uhr, Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Mödling: Theater. „Boeing Boeing“, Karl Theater Gießhübl, 19.30 Uhr, Arbeiterkammersaal, Franz Skribany-Gasse 6.

Achau: Kabarett. „Stadtland“, Kernölamazonen, 19.30 Uhr, Gemeindesaal, Karten: Gemeindeamt.

Breitenfurt: Fest. SKB „Wies’n-Fest“, 8.30 Uhr, Champions Trophy, 19 Uhr, „SKB Youngsters Plus Playback Show“, 21 Uhr Karaoke Show, Sportplatz Breitenfurt.

Brunn am Gebirge: Fest. 16 bis 18 Uhr Kinderfest, 17 Uhr Kunigunden Pfarrfest, Livemusik, Weinbar, am Kirchenplatz.

Gaaden: Fest. Sonnwendfeier der Gemeinde und des 1. SC Gaaden, 19 Uhr, Am Kögerl, Sulz im Wienerwald.

Gumpoldskirchen: Fest. Zeltfest des 1. SVG Gumpoldskirchen, 11 Uhr, Hobbyturnier, 12 Uhr WM Screen, 19 UhrMusik „Alright“, 22 Uhr Play-back-Show Kampfmannschaft, am Sportplatz.

Gumpoldskirchen: Aktion. Projektnachmittag Natur, 14 bis 17 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Josef Schöffel-Straße.

Guntramsdorf: Aktion. Stelzentag, 11 bis 24 Uhr, Siedlerhalle Neu Guntramsdorf, Musik: „Fredi W.“ 0664/88922817, Siedlerverein Unterm Eichkogel.

Hennersdorf: Kabarett. „Das ist ein Theater“, Heinz Marecek, 19.30 Uhr, 9er Haus, Bachgasse 9.

Hinterbrühl: Fest. „55 Jahre Markterhebung“, 15 Uhr, Beethovenpark. (Bernhard Fibich, Kinderprogramm, Musik: Die Donauprinzen).

Kaltenleutgeben: Show. Playback-Show ASK Kaltenleutgeben, 19 Uhr Sportplatz, Hauptstraße 12A.

Kaltenleutgeben: Kabarett. Michael Scheruga zum Thema „Liebe, Sex und Wirtschaftskrise“ 19.30 Uhr, Restaurant Kaiserziegel, Hauptstraße 128.

Laxenburg: Fest. Jurtenfest der Pfadfinder, 11 Uhr, neben dem Alten Schloss, Schaulager, Grill und Lagerfeuer.

Maria Enzersdorf: Markt. Marktfest und Flohmarkt, 8 bis 12 Uhr, Einkaufszentrum Südstadt. Musik: Vienna Jazzgroup.

Perchtoldsdorf: Aktion. „Wein&viel mehr“, Perchtoldsdorfer Winzer präsentieren ihre Weine, 17 bis 24 Uhr, vor der Burg.

Perchtoldsdorf: Show. Sommergala des Turnvereins, 18 Uhr, Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Karten: 0676/6870676.

Perchtoldsdorf: Tanz. Tanzvorstellung Studio Susanna Fuchs, 18 Uhr, Siegfried Ludwig Halle, Motto: Sport.

Vösendorf: Fest. 28. Ortsstraßenfest, 10 Uhr, Frühschoppen MV Vösendorf, Ortststraße 80, 14 Uhr, Traktorschau, 15 Uhr, Vereine Abmarsch mit Blasmusik Bohemia, Mühlgasse zum Kirchenplatz, Festprogramm, 20.30 Uhr Musik „Dukeland“, Kirchenplatz.

Wiener Neudorf: Festwoche. ASKÖ Zumba zum Mitmachen!, 17 Uhr, Parkstraße Festgelände, 17 bis 20 Uhr, Eumig-Museum Museumsöffnung mit Führungen, Musik: Templertrain, 17 bis 22 Uhr, Festgelände.

Wienerwald/Sulz: Fest. Hoffest , 16 bis 23 Uhr, Hof der Pension Lindenhof, Kirchenplatz 6/2. Kinderprogramm, Karaoke, Bioprodukte.

SONNTAG, 17. Juni

Mödling: Fest. Sommerfest der evangelischen Pfarrgemeinde, 9.30 Uhr, Nach der Messe; mit Musik, Kinderprogramm, Grillstation im Garten, An der Goldenen Stiege 2.

Mödling: Theater. „Kasperls Feenzauber“ (2+) MÖP, 16 Uhr, Hauptstraße 40. 02236/865455.

Mödling: Theater. „Tea & Sympathy“, 17 Uhr, Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Breitenfurt: Fest. „SKB Wies’n Fest“, 8.30 Uhr Champions Trophy, 10 Uhr Frühschoppen MV Breitenfurt, Volkstanz, 16 Uhr 16 Uhr: Finalspiele, U10 Champions Trophy, www.sk-breitenfurt.at

Brunn am Gebirge: Fest: Kunigunden Pfarrfest am Kirchenplatz. 9.30 Uhr, Festmesse, 11 Uhr Frühschoppen, 18 Uhr Livemusik in der Kunigundenzeche.

Gaaden: Theater. „Loriot bis Karl Valentin“, NÖ Schauspielakademie Gaaden, 19.30 Uhr, Gemeindesaal, Hauptstraße 29.

Gumpoldskirchen: Musik. „Buntes Kinderkonzert“, Joe Zawinul Musikschule, 16 Uhr, Fachschule, Gartengasse 29.

Guntramsdorf: Aktion. Stelzentag, 11 bis 15 Uhr, Siedlerhalle Neu Guntramsdorf.

Hinterbrühl: Fest. „55 Jahre Markterhebung“, 9.30 Uhr, Beethovenpark. (Feldmesse mit Wienerwald Bläsern, Kinderprogramm, Musik: Wiener Wahnsinn.

Laab im Walde: Fest. Frühschoppen mit Musikverein, 10.30 Uhr in der Pfarre.

Laxenburg: Aktion. Kinderabenteuer Waldpädagogik , 11 Uhr, Schlosspark Laxenburg, Treffpunkt: Parkhaupteingang (P1), www.diespur.at

Laxenburg: Theater. Premiere: „Stille Nacht“ , Kultursommer Laxenburg, 16.30 Uhr, Franzensburg, Schlosspark, 02236/73640.

Maria Enzersdorf: Wandern. Naturwanderung „„Klappertopf trifft Widderchen“, 15 Uhr, Parkplatz Liechtenstein, Anmeldung bis 15. Juni: 0699/11695831.

Münchendorf: Markt. Flohmarkt, 9 bis 13 Uhr, Innenhof Brunner’s Bräu, Hauptstraße 46.

Perchtoldsdorf: Tanz. Tanzvorstellung Studio Susanna Fuchs, 18 Uhr, Siegfried Ludwig-Halle, Motto: Sport.

Wiener Neudorf: Festwoche. Eröffnung der 48. Wiener Neudorfer Woche, 11 Uhr, Parkstraße Festgelände, 17 bis 22 Uhr Festgelände Musik: Night and Day.

MONTAG, 18. Juni

Gießhübl: Aktion. „Deutschcafé“ mit Kuchen und Plauderei ab 16 Uhr, Pfarre.

Laab im Walde: Info. Öffentliche Gemeinderatssitzung, 20 Uhr, Gemeindeamt.

Wiener Neudorf: Festwoche. 13 bis 19 Uhr, Tag der offenen Tür im Sozialzentrum, 19 bis 20.30 Uhr, Caravelles und Explorer, Migazzi-Haus, Pfadfinderheim, 17 bis 22 Uhr Festgelände Musik: DJ Manuel.

Wiener Neudorf: Vortrag. „Mineralien suchen in Namibia“, Referentin: Dorothea Grolig, 19 Uhr, Genossenschaftshaus Frieden, Mühlfeldgasse 22. Veranstalter: Mineralien- und Naturverein Wienerwald.

DIENSTAG, 19. Juni

Mödling: Theater. „Tea & Sympathy“, 19.30 Uhr, Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Guntramsdorf: Musik. Abschlusskonzert der Beethoven Musikschule, 18.30 Uhr, Musikheim, Am Tabor 3.

Guntramsdorf: Vortrag. „Prostatavorsorge, Sinn oder Unsinn“, Referent: Markus Sonnleitner, 19 Uhr, Rathaus.

Hennersdorf: Info. Baustellenführung der ÖBB, Treffpunk 17 Uhr, Baucontainer, Westseite des Bahnhofes.

Laxenburg: Info. Öffentliche Gemeinderatssitzung, 19 Uhr, Sitzungssaal, Rathaus.

Wiener Neudorf: Festwoche. 14 bis 19 Uhr, Blutspenden und Kinderprogramm, Feuerwehr Ricoweg 34, 14 bis 17 Uhr, Pensionistenverband-Palatschinkenparty und Livemusik & Tanz am Festgelände, 16 bis 17.30 Uhr, Biber, Mädchen und Buben, 5 bis 7 Jahre, Migazzi-Haus, 18.30 bis 20 Uhr, Späher und Guides, Mädchen und Buben, 10 bis 13 Jahr, 17 bis 22 Uhr Parkstraße Festgelände Musik: Kult.limited.