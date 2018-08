Alle Veranstaltungen im Bezirk Mödling.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

MITTWOCH, 29. August

Biedermannsdorf: Ferien. Ferienspiel-Abschlussfest, 16 Uhr vor Jubiläumshalle.

Brunn am Gebirge: Aktion. Blutspendeaktion, 11 bis 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Rotkreuz-Haus, Alexander Groß-Gasse 71.

Hinterbrühl: Ferien. Kinderkegelmeisterschaft, 14.30 bis 18 Uhr, Treffpunkt: Gemeindeamt, Alter: ab 8 Jahren, Organisation: 1. Hinterbrühler Kegelverein.

Hinterbrühl: Ferien. Besuch bei der Feuerwehr, 16. bis 18 Uhr Treffpunkt: Feuerwehrhaus, Parkstraße 39.

Kaltenleutgeben: Ferien. Stockschießen ab 15 Uhr, Eiswiese, Eisschützenverein Kaltenleutgeben.

Kaltenleutgeben: Ferien. „Schlussfest mit Zaubershow“, 17 Uhr, Eiswiese, Infos: 02238/71213.

DONNERSTAG, 30. August

Möding: Aktion. „Hand.Werk.Stadt Mödling - Repair Day“, 15 Uhr, Wilhelm Haßlinger-Straße 3.

Mödling: Theater. Theater im Bunker: „Karl May.Be“, Stationen-Theater im Luftschutzstollen, Brühler Straße 38. Gestaffelte Beginnzeiten: 18.30 bis 21.15 Uhr. Karten 01/5442070, tzf@gmx.net.

Gießhübl: Film. Grünes Wanderkino: „Zum Verwechseln ähnlich“, 19 Uhr, Imbiss, 19.45 Uhr Film, Pater Josef Pfeifer-Platz (vor der Kirche Hochleiten).

Hinterbrühl: Ferien. „Kinder in aller Welt und was wir von ihnen lernen können“, 12.15 bis 16 Uhr, Treffpunkt: Gemeindeamt.

Maria Enzersdorf: Fest Ausg’steckt ist im alten Haus beim Hunyadischloss, 30. August bis 16. September, Do., Fr., Sa. ab 16 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr, Schloßgasse 13.

Perchtoldsdorf: Theater. Kinder-Sommertheater: „Ronja Räubertochter“ (Astrid Lindgren), 16.30 Uhr, Rondeau Kulturzentrum Beatrixgasse 5a, www.theaterort.at.

Wienerwald: Ferien. Ausflug Heldenberg, Treffpunkt: FF Sulz, 9.45 Uhr, FF Sittendorf, 9.55 Uhr, Brigitte Gruber, 0664/3909991.

FREITAG, 31. August

Mödling: Theater. Theater im Bunker: „Karl May.Be“, Stationen-Theater im Luftschutzstollen, Brühler Straße 38. Gestaffelte Beginnzeiten: 18.30 bis 21.15 Uhr. Karten 01/5442070, tzf@gmx.net.

Brunn am Gebirge: Film. Grünes Wanderkino: „Free Lunch Society“, 18.30 Uhr, Imbiss, 19.45 Uhr Film, BRUNO, Franz Weiss-Platz 7.

Gumpoldskirchen: Musik. Big Band „Shellak Strikers“, 15 Uhr, Moststand Weinbau Schnitzer, 02252/62385.

Guntramsdorf: Musik. Konzert von Peter Ratzenbeck, 20 Uhr, Musikheim, Am Tabor 3.

Hennersdorf: Aktion. Vorverkauf Theaterkarten „Normal ist nicht normal“, Martha Theater (5. bis 21. Oktober), jeden Freitag 17 bis 18 Uhr im 9er Haus, 0676/55034 15.

Hinterbrühl: Ferien. Abschlussfest, 15 bis 19 Uhr, Spielplatz Roter Ofen, Eichbergstraße 20, nur bei Schönwetter.

Laxenburg: Ferien. Abschlussausflug in den Familypark am Neusiedler See. 02236/71101-0.

Maria Enzersdorf: Fest. Bürgermeisterheuriger, 16.30 Uhr, Schlösschen auf der Weide, Bergschenhoekpark.

Maria Enzersdorf: Fest. Pfarrheuriger, 18 Uhr im Minihausgarten.

Münchendorf: Musik. Konzert mit den Preisträgern des Wiener Musikseminars, 19 Uhr, Pfarrkirche. (Veranstalter (Dorferneuerung), anschließend Agape.

Perchtoldsdorf: Fest. 5. Wienergasslfest, 16 bis 21 Uhr, mit Flohmarkt und Musik, Marktplatz

Perchtoldsdorf: Theater. Kinder-Sommertheater: „Ronja Räubertochter“ (Astrid Lindgren), 16.30 Uhr, Rondeau Kulturzentrum Beatrixgasse 5a, www.theaterort.at

SAMSTAG, 1. September

Mödling: Aktion. Tag des Sports Mödling, 9.30 bis 12.30 Uhr, Schrannenplatz. Vorstellung der Mödlinger Sportvereine und Informationen über Sport in Mödling.

Mödling: Kabarett. Heiterer Gartenrundgang mit Frau Gusti, 10.30 Uhr, Volkskundemuseum, Klostergasse 16.

Mödling: Theater. Theater im Bunker: „Karl May.Be“, Stationen-Theater im Luftschutzstollen, Brühler Straße 38. Gestaffelte Beginnzeiten: 18.30 bis 21.15 Uhr. Karten 01/5442070, tzf@gmx.net Vorbestellung erforderlich.

Mödling: Tanz. Goldfisch tanzt - Tanzparty, 21 Uhr, Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, 02236/24481.

Achau: Fest. Frühschoppen des Schrebergartenvereins Achau, 9 bis 14 Uhr, Vereinsgebäude neben der Kirche.

Breitenfurt: Fest. Dämmerschoppen, 17 Uhr, Pfarre St. Johann.

Gießhübl: Fest. 11.30 Uhr, Pfarrfest auf der Pfarrwiese.

Gießhübl: Aktion. Sturmstand auf der Kuhheide (Heuriger Mayerhofer).

Gumpoldskirchen: Fest. Weinherbst „Stürmische Begegnung“ ab 12 Uhr auf der Genussmeile in den Weingärten.

Guntramsdorf: Fest. Weinherbst Genussmeile in den Weingärten, am Wasserleitungsweg.

Hennersdorf: Aktion. Tag der Hennersdorfer Kunst, 9er-Haus. 13 Uhr, Ausstellung und Prämierungen. 16.30 Uhr, Martha-Theater-Regisseur Franz Josef Barta erzählt über Theaterherbst und sein Stück „Normal ist nicht normal“.

Perchtoldsdorf: Theater. Kinder-Sommertheater: „Ronja Räubertochter“ (Astrid Lindgren), 16.30 Uhr, Rondeau Kulturzentrum Beatrixgasse 5a, www.theaterort.at

Vösendorf: Markt. Flohmarkt, 10 bis 14 Uhr, Anton Benya-Straße 2.

Wiener Neudorf: Aktion. „Kunst & Schmankerl“ (ÖVP) 16 bis 22 Uhr, Rathauspark, Musik, Kinderprogramm, Tombola, 0664/5260394.

SONNTAG, 2. September

Mödling: Theater. Theater im Bunker: „Karl May.Be“, Stationen-Theater im Luftschutzstollen, Brühler Straße 38. Gestaffelte Beginnzeiten: 18.30 bis 21.15 Uhr. Karten 01/5442070, tzf@gmx.net.

Breitenfurt: Aktion. Antike Sammlerbörse, 7 bis 14 Uhr, Mehrzweckhalle, Schulgasse.

Brunn am Gebirge: Fest. Most und Sturm-Fest des Weinbauvereins Brunn am Gebirge, 15 Uhr am Rotkreuzbaumweg. Anfahrt über Leopold Gattringer-Straße, Wasserwerkstraße und Kesslerweg.

Gaaden: Aktion. Museumsrendezvous, 15 Uhr, Heimatmuseum.

Gaaden: Film. Grünes Wanderkino: „Maudie“, 18.30 Uhr, Imbiss, Weltladen, 19 Uhr Film, Gemeindesaal, Hauptstraße 29.

Gießhübl: Aktion. Sturmstand auf der Kuhheide (Heuriger Mayerhofer).

Gumpoldskirchen: Fest. Weinherbst „Stürmische Begegnung“ ab 12 Uhr auf der Genussmeile in den Weingärten.

Guntramsdorf: Fest. Genussmeile in den Weingärten, am Wasserleitungsweg. Wandern mit der Blasmusik, 14 Uhr Treffpunkt, Stand Leopold Nowak.

Laxenburg: Führung. Historische Führung durch den Schlosspark Treffpunkt um 10 Uhr beim Parkhaupteingang. Hüpfburg der Kinderfreunde beim Stand von Fritz Stundner.

Maria Enzersdorf: Fest Ausg’steckt ist im alten Haus beim Hunyadischloss, bis 16. September, Do., Fr., Sa. ab 16 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr, Schloßgasse 13.

Münchendorf: Fest. Jazzbrunch mit „7:pm Bigbandproject“, 11.30 Uhr, Weinbau Radl, Hauptstraße 17.

Perchtoldsdorf: Führung. Spaziergang durch Perchtoldsdorf, Petra Choc, 10 Uhr Treffpunkt Spitalskirche, Wienergasse 29, 0676/3816103

Perchtoldsdorf: Aktion. Soroptimist Benefiz Run, 10 bis 12 Uhr, Begrischpark, Burgparkplatz, Musik: Mission Ladies und „Ein Zug nach Wien“, 0681/10329648

Perchtoldsdorf: Theater. Kinder-Sommertheater: „Ronja Räubertochter“ (Astrid Lindgren), 16.30 Uhr, Rondeau Kulturzentrum Beatrixgasse 5a, www.theaterort.at

Vösendorf: Aktion. 9. Vösendorfer Jux 4-Athlon, Start 10 Uhr im Seebad. Infos: 01/6990342.

Wiener Neudorf: Fest. SPÖ-Kinderfest, 11 Uhr, hinter Billa Parkplatz, Reisenbauer Ring, 0664/3545956.

MONTAG, 3. September



Gießhübl: Treffen. Stammtisch des Ensembles „Karl Theater“, 19 Uhr, Gasthaus Schwindl, Hauptstraße 96.

Laxenburg: Bewegung. Sportunion Laxenburg startet in die Herbstsaison. www.sportunion-laxenburg.com

Wiener Neudorf: Treffen. Spielenachmittag der NÖ Senioren, 15 Uhr, Genossenschaftshaus Frieden, 0644/2192290.

DIENSTAG, 4. September

Gaaden: Bewegung. Kindertanz, 17.30 bis 18.25 Uhr (Susanne Kornhäusl), 18.35 bis 19.50 Uhr „Rücken fit“, Turnsaal VS Gaaden, 0699/150006347.