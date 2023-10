Volles Programm in der Mödlinger redbox

Schon am Samstag steht das „Noiseflash“ an. Das Konzertformat, das es jungen, bühnenunerfahrenen Künstlerinnen und Künstlern ermöglicht, die redbox-Bühne zu bespielen. Noiseflash hat sich in den letzten Jahren als Fixpunkt im Mödlinger Kulturleben etabliert. „Für viele Bands ist das der Startschuss für eine vielversprechende Musikkarriere“, wissen die redbox-Organisatoren. Diesmal werden Endlich Ohne Erika, Toss Me Back und Illya Sobotouych die Bühne rocken.

Am Samstag, 4. November, geht’s ordentlich zur Sache. Das sind das Pop-Rock Quartett Orange Skies und The Generation zu Gast. Orange Skies fusioniert 70er-Klassik-Rock mit modernem Pop und, The Generation ist für kompromisslose Powerchords und funky Basslines bekannt.

Am Freitag, 10. November findet im Proberaum des Jugendzentrums zum zweiten Mal die redbox Jam Session statt. Egal ob Musikprofi oder blutiger Anfänger, alle sind eingeladen, vorbeizuschauen und zu jammen: Gitarre, Bass, zwei Amps, Drums, Keyboard und Mikros sind vorhanden.

Unter dem Titel „Mundartig in Mödling“ geht’s am Samstag, 18. November mit „Freemeyend“ und „Rootzbuam“ weiter, ehe am Samstag, 25. November den beiden Songwriterinnen Ivery und Mikk der Konzert-Jahresabschluss vorbehalten ist.

